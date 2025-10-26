Traslado de personas a zonas seguras centra sesión del Consejo de Defensa Provincial de Granma

El traslado de personas residentes en zonas vulnerables hacia edificaciones más seguras en áreas protegidas centró la preocupación del Consejo de Defensa Provincial de Granma durante su sesión de este domingo, ante el peligro que representa para la región oriental de Cuba y la provincia de Granma el impacto directo del huracán Melissa, en las próximas 48 horas.

La Presidenta del Consejo de Defensa en Granma, Yudelkis Ortíz Barceló, manifestó especial preocupación por agilizar este proceso de protección en varios municipios, principalmente Río Cauto, Cauto Cristo, Niquero, Pilón y Media Luna, enfatizando en la necesidad de redoblar esfuerzos en la actual jornada para salvaguardar sobre todo las vidas humanas.

Asimismo se desarrollan en los 13 municipios de Granma las acciones de limpieza en las calles y alcantarillas, poda de árboles y la protección de los bienes materiales esenciales para la economía de la provincia.

Las autoridades insisten en la comunicación como fundamental para no lamentar la pérdida de vidas humanas. Para ello, llegar a comunidades donde el déficit de generación eléctrica impide la comunicación es una de las premisas fundamentales.

El huracán Melissa debe arribar a costas cubanas en un lapso de 48 a 72 horas. Por tanto, accionar con rapidez durante el día de hoy es la premisa fundamental para Consejo de Defensa en la provincia de Granma.

#melissa #alertaciclónica #ProvinciaGranma

Cheila Aguilera Riquenes