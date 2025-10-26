Huracán Melissa categoría 4 se localiza al sur de Jamaica

El huracán Melissa, de categoría 4, se ubica a 450 km al sur-suroeste de Guantánamo, Cuba. Presenta vientos máximos sostenidos de 220 km/h y presión central de 944 hPa. Las autoridades cubanas instan a la población a mantenerse informada por canales oficiales y a actualizar los planes de evacuación.

📌 Datos oficiales del Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) y la Defensa Civil:

· Fenómeno: Huracán Melissa

· Categoría: 4 (Escala Saffir-Simpson) – VIENTOS EXTREMADAMENTE PELIGROSOS

· Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025

· Hora: 5:00 AM

· Ubicación: 16.3°N, 76.3°W

· Posición: A 195 km al Sur-Sureste de Kingston, Jamaica, y a 450 km al Sur-Suroeste de Guantánamo, Cuba.

Presión Central: 944 hPa, indicador de su intensidad.

El sistema muestra una estructura altamente peligrosa.

· Vientos Máximos Sostenidos: 220 km/h. Capaces de causar daños catastróficos.

· Movimiento: Oeste (W) a 7 km/h.

🚨 Situación Actual:

Melissa se mantiene como un poderoso huracán categoría 4 en aguas del Mar Caribe central. Su movimiento hacia el oeste lo mantiene como una amenaza latente y significativa para la región.

🛡️ Llamado a la Población:

La Defensa Civil Cubana y el Insmet monitorean de cerca la evolución y trayectoria de Melissa.Se insta a todos los ciudadanos, especialmente en provincias orientales y centrales, a:

· Mantenerse informados a través de los canales oficiales (Insmet Cuba, Defensa Civil Cuba).

· Ignorar rumores y cadenas no verificadas.

· Actualizar sus planes de evacuación familiar y revisar las medidas de protección.

· Extremar precauciones en zonas costeras y de bajas alturas.

La próxima actualización oficial proporcionará mayor claridad sobre la posible evolución y trayectoria de este peligroso huracán categoría 4.

Fuente: Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet). Publicado por Defensa Civil Cuba (DC).

