Huracán Melissa categoría 4 se localiza al sur de Jamaica

Datos oficiales del Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) y la Defensa Civil:
· Fenómeno: Huracán Melissa
· Categoría: 4 (Escala Saffir-Simpson) – VIENTOS EXTREMADAMENTE PELIGROSOS
· Fecha: Domingo 26 de octubre de 2025
· Hora: 5:00 AM
· Ubicación: 16.3°N, 76.3°W
· Posición: A 195 km al Sur-Sureste de Kingston, Jamaica, y a 450 km al Sur-Suroeste de Guantánamo, Cuba.
Presión Central: 944 hPa, indicador de su intensidad.
El sistema muestra una estructura altamente peligrosa.
· Vientos Máximos Sostenidos: 220 km/h. Capaces de causar daños catastróficos.
· Movimiento: Oeste (W) a 7 km/h.
Situación Actual:
Melissa se mantiene como un poderoso huracán categoría 4 en aguas del Mar Caribe central. Su movimiento hacia el oeste lo mantiene como una amenaza latente y significativa para la región.
Llamado a la Población:
La Defensa Civil Cubana y el Insmet monitorean de cerca la evolución y trayectoria de Melissa.Se insta a todos los ciudadanos, especialmente en provincias orientales y centrales, a:
· Mantenerse informados a través de los canales oficiales (Insmet Cuba, Defensa Civil Cuba).
· Ignorar rumores y cadenas no verificadas.
· Actualizar sus planes de evacuación familiar y revisar las medidas de protección.
· Extremar precauciones en zonas costeras y de bajas alturas.
La próxima actualización oficial proporcionará mayor claridad sobre la posible evolución y trayectoria de este peligroso huracán categoría 4.
#HuracánMelissa#Categoría4#Cuba#Insmet#DefensaCivilCuba#AlertaCiclónica#Huracán
Fuente: Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet). Publicado por Defensa Civil Cuba (DC).