Cubanos conquistan medallas de plata en Copa Internacional de Triatlón

Los cubanos Marcos Alejandro Fernández e Isabel Rodríguez aseguraron sendas medallas de plata este domingo en la Copa Regional de Desarrollo de Triatlón, celebrada este domingo en Limón, Costa Rica.

Fernández registró 55:29 minutos en la prueba de sprint de 750 metros de natación (9:12), 20 kilómetros de ciclismo (29:14) y 5 de carrera (16:22), así como 15 y 26 segundos en las dos transiciones, similar tiempo general al del ganador, el mexicano Luis Miguel Chávez, lo que requirió de foto finish para definir al campeón.

En esta categoría élite masculina obtuvo la presea de bronce el costarricense Gerald Rojas, quien marcó 55:33, delante de otro cubano, Jorge Emmanuel Alemañez, que cronometró 56:25, según la página de Facebook Cuba rumbo a Los Ángeles 2028.

Alemañez realizó 9:19 en natación, 29:05 en ciclismo y 17:13 en carrera a pie, con transiciones de 18 y 30 segundos, entre los 37 participantes de siete países.

Su compatriota, Isabel, se alzó con el metal plateado en la lid femenina gracias a su tiempo de 1:04:32 horas, solo superada por la argentina Sofía De Rosas (1:04:14), mientras a la guatemalteca Bivian Andrea Díaz (1:04:58) le correspondió la presea de bronce.

La antillana cumplió el tramo en el agua en 10:45, en la bicicleta en 32:51 y en la carrera a pie en 20:06, destacándose en el ciclismo al lograr la mejor actuación.

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