Macron anuncia medidas ante la crisis social en Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció hoy medidas para enfrentar el desafío de un estallido social en las calles, previsto para continuar con otra movilización nacional contra la carestía de la vida el próximo sábado.

Macron pidió preparar la respuesta a la crisis con tres prioridades: reforzar la protección de personas, comercios y edificios públicos; acompañar a los comerciantes y artesanos afectados, y atender las reivindicaciones sociales que alimentan las protestas.

En Marsella, anunció que el Estado mantendrá un fondo de ayuda con aportaciones de las administraciones territoriales y del sector privado, además de buscar el apoyo de las aseguradoras.

Sobre las movilizaciones del sábado 31, Macron defendió mantener un dispositivo policial capaz de garantizar la seguridad, proteger los centros urbanos y permitir las manifestaciones pacíficas.

También planteó que las marchas sindicales declaradas se desarrollen fuera de los centros de las ciudades.

Reconoció que el 17 de octubre las autoridades no habían previsto la magnitud de la movilización ni la presencia de grupos violentos entre manifestantes pacíficos, mientras reivindicó que el dispositivo del pasado sábado estuvo mejor preparado.

El presidente galo reconoció que la crisis tiene raíces sociales y políticas vinculadas a las movilizaciones estudiantiles y al encarecimiento de la vida, problemas que, opinó, requieren diálogo y respuestas políticas.

Anticipó que el primer ministro anunciaría medidas concretas tras reunirse con representantes estudiantiles y sindicales, aunque admitió que la respuesta gubernamental había llegado tarde.

Macron pidió compromisos y negociaciones para salir de la crisis, pero insistió también en la seguridad y el orden público.

Por su parte, el alcalde de Marsella, Benoît Payan, defendió la necesidad de una salida política a la crisis y de respuestas a las reivindicaciones ciudadanas, en lugar de alimentar las acusaciones y la confrontación.

Subrayó que protestar pacíficamente, reclamar condiciones de vida dignas y exigir una educación adecuada son derechos legítimos, y advirtió que no debe enfrentarse a los manifestantes con la policía ni dividir a la sociedad.

También reivindicó el respeto al Estado de derecho y a las libertades constitucionales como pilares de la República.

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