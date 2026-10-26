Felicitan a Comandante Machado Ventura en su 96 aniversario

Gerardo Hernández Nordelo, Héroe de la República de Cuba y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), junto a Osnay Miguel Colina Rodríguez, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), felicitaron hoy desde su perfil en Facebook, al Comandante José Ramón Machado Ventura en ocasión de su cumpleaños 96.

Hernández Nordelo transmitió el mensaje en nombre de los CDR, donde expresó gratitud por la guía y el ejemplo del dirigente histórico de la Revolución.

Colina destacó en su felicitación la trayectoria de Machado Ventura como combatiente del Ejército Rebelde y educador, resaltando su papel en la independencia y soberanía de Cuba, así como su influencia en la formación de generaciones.

José Ramón Machado Ventura nació el 26 de octubre de 1930 en San Antonio de las Vueltas, Villa Clara, y se incorporó al Movimiento 26 de Julio tras el golpe de Estado de 1952. Combatió en la Sierra Maestra y en el Segundo Frente Oriental “Frank País”.

Fue Ministro de Salud Pública en la década de 1960, impulsando el sistema sanitario y la primera misión médica internacionalista en Argelia.

Posteriormente ocupó responsabilidades en el Partido Comunista de Cuba, donde integró el Buró Político desde 1975.

Entre sus cargos más relevantes se incluyen Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros (2008-2013) y Segundo Secretario del PCC (2011-2021), además de Primer Secretario en La Habana durante la década de 1970.

Machado Ventura recibió la condición de Héroe de la República de Cuba en 2013, la Orden Playa Girón y la distinción de Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

Su labor revolucionaria y partidista se caracteriza por la disciplina y la austeridad, con énfasis en la organización, la formación de cuadros y la defensa de la soberanía nacional, considerado símbolo de continuidad de la generación histórica de la Revolución.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.