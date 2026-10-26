Irán afirma que no abandonó las negociaciones con Estados Unidos

Irán no ha abandonado la mesa de negociaciones con Estados Unidos, pero Washington insiste en exigencias unilaterales e intenta imponerlas, afirmó hoy el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei.

En declaraciones al canal alemán ARD, el funcionario abordó las negociaciones entre ambos países, la situación en el estrecho de Ormuz y las supuestas operaciones contra bases aéreas británicas.

«Irán nunca ha abandonado la mesa de negociaciones. El problema radica en la insistencia de Estados Unidos en sus exigencias unilaterales y su intento de imponerlas», expresó Baghaei.

Asimismo, negó cualquier participación iraní en las presuntas operaciones contra instalaciones militares británicas y aseguró que su país no tiene relación con esas acciones.

Al referirse al estrecho de Ormuz, el portavoz sostuvo que la vía marítima «no es segura» y responsabilizó a Estados Unidos e Israel de esa situación.

Según Baghaei, ambos países utilizaron la región para ejecutar ataques militares y otras acciones que calificó de ilegales y agresivas contra Irán.

El funcionario advirtió que, mientras persista el conflicto, Teherán adoptará las medidas que considere necesarias para proteger su integridad territorial, su seguridad nacional y a la población.

Las declaraciones se producen en medio de las tensiones entre Irán, Estados Unidos e Israel, marcadas por ataques militares, negociaciones estancadas y disputas en torno al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la información difundida, Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva contra Irán el 28 de febrero, a la que Teherán respondió con ataques contra Israel y objetivos estadounidenses en varios países de la región. Posteriormente, se alcanzó un alto el fuego en abril.

El texto también refiere nuevos ataques estadounidenses contra objetivos en territorio iraní y conversaciones entre ambos países que no lograron avanzar, pese a la firma de un memorando de entendimiento a mediados de junio.

Asimismo, señala que Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz el 12 de julio, después de que Estados Unidos reanudara sus ataques el día 8 de ese mes.

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