Reconocen a profesionales de CNC TV Granma por sus aportes a la televisión cubana

El realizador y director de fotografía Yunior Rosel Rosales Serrano y la directora de programas televisivos Dayamí de las Mercedes Almaguer Ríos, ambos de CNC TV Granma, figuran entre los profesionales distinguidos en el contexto del aniversario 76 de la Televisión Cubana y de las premiaciones correspondientes a 2026.

De acuerdo con la información difundida por ese medio de comunicación, Yunior Rosel Rosales Serrano recibió el Premio Pequeña Pantalla , el más alto reconocimiento otorgado por la Televisión Cubana. El jurado valoró su profesionalidad y dominio de la realización audiovisual, así como los premios alcanzados en eventos provinciales y nacionales.

También tuvo en cuenta su contribución a la formación de nuevos profesionales mediante talleres de cámara y realización audiovisual, además de su trabajo en la creación de materiales de ficción y espectáculos artísticos.

Por su parte, Almaguer Ríos recibió la condición de Artista de Mérito, como reconocimiento a sus 28 años de trayectoria profesional y a las contribuciones al desarrollo de la programación habitual del canal, su profesionalidad, disposición para asumir nuevos retos y sentido de pertenencia al colectivo. Sus obras han obtenido premios en eventos provinciales y nacionales.

Se distingue, además, por la investigación titulada Pautas para evaluar la calidad de los guiones de televisión, la cual aporta herramientas destinadas a perfeccionar los procesos de producción televisiva.

Las referidas distinciones resaltan la trayectoria y el compromiso de ambos creadores con el desarrollo de la televisión cubana y con la producción audiovisual, en la provincia de Granma.

La Demajagua