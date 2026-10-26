Promueve MTSS programa de inserción laboral juvenil

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) promovió hoy, mediante su perfil institucional en la red social Facebook, el programa dirigido a jóvenes de 18 a 30 años que no estudian ni trabajan, con respaldo económico y formación laboral, para su reinserción en la sociedad.

La iniciativa ofrece cursos intensivos de uno a seis meses, diseñados para la adquisición de competencias prácticas que faciliten la inserción en el empleo formal, según precisó la entidad.

Este proceso incluye acompañamiento de trabajadores sociales y especialistas desde la inscripción hasta la ubicación en el primer puesto de trabajo, con respaldo económico equivalente al salario mínimo.

El MTSS subrayó que cada curso se reconoce como tiempo de servicio dentro de la seguridad social, lo cual fortalece la protección de los beneficiarios desde el inicio de su formación.

Al concluir los estudios, los participantes reciben un certificado oficial que valida sus competencias y consolida su acceso al empleo, en correspondencia con las políticas de inclusión laboral.

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