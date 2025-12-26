Patricio Revé abraza su memoria de Cuba en ballet Don Quijote

El bailarín cubano invitado del Royal Ballet de Londres, Patricio Revé, fusiona hoy en el papel protagónico masculino de Don Quijote, su rica experiencia internacional con la memoria del niño que lo aprendió en Cuba.

Fotos: Leysis Quesada

El personaje de Basilio ha crecido en mí con los años y mis vivencias internacionales, pero trato de conservar esa parte del niño que lo hizo aquí hace muchos años, pues lo disfruto bastante, reconoció la también primera figura del Ballet de Queensland (Australia) en la sede del Ballet Nacional de Cuba (BNC).

El talento del joven floreció justo en esta compañía a la cual ha regresado en más de una ocasión para compartir la escena, pero esta vez será muy especial pues trajo de la mano a la estrella argentina del Royal Ballet de Londres, Marianela Núñez, para actuar el 28 y 30 de diciembre, en el Teatro Nacional.

Con ella siente que puede disfrutar a plenitud el ballet, además la idolatra desde niño, cuando veía sus videos bailando con el ídolo cubano Carlos Acosta y “tener el placer de acompañarla siento como que si mañana me debo retirar, lo haría contento”.

A criterio del talentoso artista, que alguien como Núñez tenga la ilusión de bailar en Cuba como algo esencial dentro de su carrera, le dispara el orgullo, le hace tomar conciencia de la grandeza del ballet aquí y la importancia de la escuela gestada por Alicia, Fernando y Alberto Alonso.

La escuela cubana de ballet para mí ha sido todo porque me permite tener identidad y, en cualquier lugar del planeta, sin necesidad de yo hablar, la gente sabe de dónde vengo, es algo muy bonito, un tesoro que debemos tratar de mantener y continuar ampliando porque constituye un privilegio, resaltó.

En el verano, bailó Don Quijote con Núñez en el Teatro Colón de Argentina y cuenta que se sintió como en un campo de fútbol, pues el público allá la adora tanto que la prensa la ha llegado a llamar “la Messi del ballet”.

Revé resaltó la química, la conexión y la prioridad concedida por ambos al disfrute, por encima de la perfección técnica para la cual trabajan, día tras día, religiosamente, y aseguró que cada una de sus experiencia previas en el BNC lo marcaron, fundaron las bases del bailarín actual.

En particular, destacó sus comienzos junto a la experimentada primera bailarina Viengsay Valdés, actual directora general de la compañía Patrimonio Cultural de la Nación, con quien debutó en grandes clásicos, incluido Don Quijote.

Según relató a Prensa Latina, Valdés fue fundamental en su crecimiento como partenaire, “el manejo de la bailarina, aprender dónde ponerla, ganar en precisión, sensaciones, ella es una consagrada que sabe la manera en que todo fluye”.

Durante el pasado Festival Internacional de Ballet de La Habana (2024), tuvo la dicha de bailar El lago de los cisnes (la obra completa), junto a otra primera artista del BNC que admira: Anette Delgado, de quien resaltó el coraje en las funciones.

Con la primera figura del Royal Ballet de Londres Natalia Osipova (de origen ruso) llegó a bailar este año, cuando ya abraza cierta madurez pese a la juventud, y percibió un despertar en el sentido de la libertad, unido a un nivel interpretativo difuso con la realidad.

Ahora salir al escenario con Núñez le parece mágico y “siempre ir a casa es especial, porque puedes bailar en cualquier parte del mundo, pero no hay nada que se compare a danzar en tu país”, enfatizó.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959