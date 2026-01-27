Juventud cubana encenderá las antorchas en homenaje a Fidel y Martí.

En 1953, estudiantes liderados por Fidel Castro iniciaron la Marcha de las Antorchas para honrar a José Martí. Esta tradición anual simboliza la unidad y el compromiso de la juventud con su legado. En 2026, la caminata tiene una connotación especial: rendir tributo al comandante Fidel Castro en el año de su centenario, reafirmando la continuidad de las ideas revolucionarias.

La escalinata de la Universidad de La Habana fue testigo de un acto fundacional aquel 27 de enero de 1953. Cerca de la medianoche los Estudiantes de la Federación Estudiantil Universitaria descendían con antorchas encendidas. Los acompañaba la bandera de la estrella solitaria, mientras, en sus pensamientos mantenían el legado de Martí.



Era el año del centenario del más universal de todos los cubanos, por ello más de quinientos jóvenes se dirigían a la Fragua Martiana, liderados por Fidel Castro y otros miembros de la FEU. El régimen batistiano intentó detener el homenaje, sin embargo, nada pudo con la determinación de aquellos jóvenes. Rendir tributo al Apóstol era su objetivo y a pesar de las agresiones durante el trayecto, la firmeza pudo más que la fuerza.

Así nació la Marcha de las Antorchas, tradición que renace cada enero para impedir que el legado de Martí se apague. Este desfile simboliza la unidad y el compromiso del estudiantado con las ideas de justicia y libertad del Héroe Nacional. A lo largo de las décadas de luchas y desafíos, la marcha de las antorchas, demuestra la fidelidad de las jóvenes generaciones al pensamiento martiano y a los líderes de la Revolución.

Este 2026, la caminata tiene una connotación especial, rendir tributo a nuestro comandante Fidel Castro en el año de su centenario. Los jóvenes de la Cuba actual, debemos encender las antorchas de las ideas y continuar haciendo historia.

Cheila Aguilera Riquenes