Celebran en Granma acto provincial por el Día del trabajador de la industria Alimentaria

Bajo el compromiso de una mejor planificación y organización para elevar indicadores económicos, así como la búsqueda de alternativas para superar obstáculos, se realizó el acto provincial por el día del trabajador de la Industria Alimentaria en la empresa filial Cervecería Granma. En el espacio se entregó la distinción “Pedro Marrero Aizpurúa” a quienes han permanecido ininterrumpidamente en el sector por 20 y 25 años, con resultados relevantes en la trayectoria laboral.

Por /

CNC TV Granma

Canal de Televisión de la Provincia de Granma

