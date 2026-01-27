Preparan en Puerto Rico brigada que irá a Cuba en centenario de Fidel

El Comité de Solidaridad con Cuba (CSC) de Puerto Rico reveló hoy la conformación de la 35 Brigada Juan Rius Rivera, que participará en el centenario del eterno Comandante en Jefe Fidel Castro.

Milagros Rivera, presidente del CSC, informó que los brigadistas estarán en Cuba del 30 de julio al 15 de agosto de este año, periodo durante el cual agotarán un amplio programa en las provincias de Artemisa, Santa Clara, Matanzas y en la ciudad de La Habana.

“Sus integrantes participarán del II Junte de Brigadas y Proyectos Solidarios de países de América Latina, El Caribe, Europa y también Estados Unidos, entre otros”, detalló.

Rivera precisó que “todos estarán en La Habana para rendir tributo al Comandante Invicto Fidel Castro Ruz en el centenario de su natalicio, el 13 agosto de 2026”.

“Fidel ha sido catalogado a nivel mundial como el mejor amigo de la humanidad y en el caso de Puerto Rico siempre lo demostró desde sus años estudiantiles”, añadió.

A Puerto Rico le unen lazos históricos con Cuba, a pesar del imperio, siempre se ha mantenido la hermandad y la solidaridad entre ambos pueblos.

Desde 1991 ha viajado a Cuba un nutrido grupo de boricuas para demostrar que la solidaridad no se puede bloquear.

“La Brigada que lleva el nombre del Mayor General Juan Rius Rivera, patriota mayagüezano que alcanzó el más alto rango del Ejército Libertador de Cuba, en el cual participaron centenares de puertorriqueños en el Siglo XIX, es un proyecto del Comité de Solidaridad con Cuba para romper el bloqueo informativo, desafiar las criminales leyes del bloqueo y mantener la solidaridad más que centenaria entre los pueblos de Cuba y Puerto Rico”, recordó .

Rivera precisó que los requisitos principales para unirse al viaje de la Brigada son: estar en contra el criminal bloqueo, respetar el derecho del pueblo cubano a su soberanía, estar dispuesto a vivir la mejor experiencia en Cuba cumpliendo la programación, asistir a alguna orientación y autofinanciarse el viaje.

