Canoístas Cirilo y Yinnolis entrenarán en Portugal

Las canoístas cubanas Yarisleidis Cirilo y Yinnolis Franchesca López viajarán hoy hacia Portugal para una base de entrenamiento, en el comienzo del cumplimiento de la ruta crítica aprobada para 2026.

Alejandro Hamze, presidente y comisionado nacional de canotaje -canoa y kayac-, informó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que Yarisleidis y Yinnolis estarán en ese país hasta el 7 de febrero próximo en compañía del preparador Nelson Perales y el fisiatra Lázaro Pérez.

Recordó que ambas “aparecen en el primer cuadrante del canotaje, en la canoa monoplaza C-1 y biplaza C-2) femenina”.

Importante será está estancia en Portugal de cara al presente ciclo olímpico que cierra en Las Ángeles 2028, pasando por los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 y los Panamericanos de Lima 2027.

Sin duda, el canotaje, principalmente con la canoa, tuvo un buen 2025, año que cerró con 12 cupos –equipo completo- para Santo Domingo 2026, año en el que el mayor protagonismo recayó en Yarisleidis y Yinnolis

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Cirilo logró medalla de bronce en la monoplaza (C-1) a 200 metros, y Yinnolis compartió con ella la biplaza (C-2) a 500 y estuvieron en la final A.

Ya en 2025, la primera estuvo en las finales A de las copas del mundo de Szeged (Hungría) y Poznan (Polonia), un anuncio de lo que sucedería poco después, ya que ganó las medallas de oro y plata en el C-1 a 200 metros en los campeonatos mundiales sub 23 y de mayores, con sedes en Portugal e Italia, en ese orden.

Entre los hombres sobresalió José Ramón Pelier, quien alcanzó las preseas de oro y plata en el C-1, pero a cinco mil metros, distancia no olímpica, en las citas del orbe de Szeged y Poznan, respectivamente.

Y el turno le llegó a Yinnolis, quien quedó en el octavo lugar –entre 10 nominados- del Premio al Logro Deportivo que otorga Panam Sports Junior Awards por sus resultados en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, donde conquistó cuatro medallas, tres de oro en el C-1 a 200 metros, el C-2 a 500 metros y el C-2 mixto a 500 metros, y una de bronce en el C-1 a 500 metros.

Con ese desempeño, la joven deportista de la central provincia de Villa Clara resaltó entre las multimedallistas de la delegación cubana que asistió a la cita multideportiva paraguaya, donde los piragüistas cubanos lograron nueve preseas, tres de oro, tres de plata y tres de bronce.

Recordar que en el canotaje, disciplina en la que Cuba ha demostrado muy buenos resultados en lides regionales y del planeta con campeones olímpicos y mundiales, reciben las cuotas máximas -12- solo los países con mejores resultados en la región.

En se caso también aparecen México, Venezuela, Colombia y República Dominicana, este último por su condición de sede, según el sistema de asignaciones publicado por Centro Caribe Sport en el manual de clasificación para los Juegos.

