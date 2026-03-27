Fondo Mundial asigna 16 millones para respuesta al VIH en Cuba

El Fondo Mundial para la Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria aprobó una asignación de 16 millones 31 mil 447 dólares para apoyar la respuesta al VIH en Cuba durante el periodo 2027-2029, informó en una reunión este jueves el Mecanismo de Coordinación de País (MCP) a través del periódico Trabajadores.

Yoire Ferrer Savigne, vicepresidente del MCP en Cuba, explicó que la comunicación oficial fue emitida el 13 de marzo en Ginebra por Mark Eldon-Edington, director de la División de Gestión de Subvenciones del Fondo Mundial, y precisó que se trata del penúltimo financiamiento que recibirá el país con este propósito.

Déborah Rivas Saavedra, presidenta del MCP y viceministra del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, declaró a que después de los próximos tres años Cuba recibirá una última asignación por igual periodo, para completar la transición hacia el financiamiento nacional a partir de 2032.

La funcionaria subrayó que “a partir de 2033 el Fondo ya no otorgará más dinero a Cuba y el país debe asumir por otras vías la sostenibilidad del programa de respuesta al VIH”, y exhortó al uso eficiente de las dos últimas subvenciones para preparar al país hacia ese futuro.

El Fondo Mundial indicó que alrededor de un 20 por ciento del presupuesto aprobado está vinculado a compromisos de cofinanciamiento que Cuba debe cumplir para asumir progresivamente los principales costos del programa nacional con recursos propios.

En la reunión del MCP se informó que para concretar la subvención a partir de enero de 2027 será necesario trabajar en los próximos dos meses en el denominado “diálogo país”, con el fin de presentar en junio la solicitud oficial con los destinos previstos para el financiamiento.

Fernando Hiraldo del Castillo, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba, agradeció la confianza depositada en esa entidad como receptor principal de la subvención y aseguró que colaborará en la transición hacia la sostenibilidad nacional de la respuesta al VIH.

Gustavo Valdés Pi, coordinador nacional de la Red HSH, reiteró la urgencia de lograr la personería jurídica de las redes de activismo de la sociedad civil, pendiente desde hace años, para avanzar en la movilización de otros fondos y ayudas internacionales.

Ferrer Savigne señaló que en 2025 se registró una reducción del 37 por ciento en el diagnóstico de VIH en el país, aunque persiste la llegada de pacientes en estado crítico a los hospitales, lo que evidencia debilidades en la labor preventiva.

Rivas Saavedra denunció el impacto negativo del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba en las acciones de información, comunicación y atención de poblaciones claves, y estimó que unas ocho mil personas podrían portar el virus sin conocerlo. “Para eso son estos recursos, hay que identificar a esas personas y atenderlas”, afirmó.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.