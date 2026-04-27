Canoístas Cirilo y Yinnolis hacia Polonia hoy con mira a copas del mundo

Las canoístas cubanas Yarisleidis Cirilo y Yinnolis Franchesca López viajarán hoy hacia Polonia, dónde cumplirán una base de entrenamiento con la mira puesta en las Copas del Mundo de Szegeg, Hungría, y Brunderburgo, Alemania.

Cirilo y Franchesca López partirán este lunes en compañía del entrenador Nelson Perales, el fisiatra Lázaro Pérez y Alejandro Hamze, presidente de la Federación Cubana y comisionado de canotaje -canoa y kayac-, hacia Bydsgoszc.

Hamze precisó a la Agencia Cubana de Noticias que llegarán llegarán a esa ciudad polaca este martes para dar los toques finales de la preparación para la cita mundialista húngara que tendrá del 8 al 10 de mayo proximo, y la alemana, del 14 al 17 del propio mes, para después retornar a La Habana.

Recordó que una vez en la capital cubana, Cirilo y Franchesca López se incorporarán a los entrenamientos en la presa La Coronela, cuartel general del canotaje y el remo, sede de la pista acuática José Smith Comas, ubicada en Caimito, occidental provincia de Artemisa.

Agregó que allí intensificarán la preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del verano próximo en Santo Domingo, República Dominicana, y la Copa del Mundo de Montreal, Canadá, prevista para efectuarse en julio.

Anteriormente, las dos canoístas cubanas cumplieron una satisfactoria base de entrenamiento en condiciones de altura en Colombia y en La Coronela.

Importante será lograr buenos resultados en la lid multideportiva de Santo Domingo, al igual que en las copas de Hungría, Alemania y Canadá, ya que otorgan puntos para el ranking mundial con la mira en actual ciclo olímpico que cierra en la cita bajo los cinco aros en Los Ángeles 2028, sin olvidar los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Hamze destacó que ellas son las principales figuras del piragüismo cubano, y que comenzaron su preparación en el exterior con una satisfactoria estancia en Portugal.

Añadió que en La Coronela compartieron las jornadas de entrenamiento con la preselección de canoístas y kayacístas que se preparan para Santo Domingo.

También señaló que en la preparación Cirilo y Franchesca López tienen accionar en la canoa monoplaza (C-1) y la biplaza (C-2), y que ambas aparecen en el primer cuadrante del canotaje, en el C-1 y el C-2 femenina.

Sin duda, el canotaje, principalmente con la canoa, tuvo un buen 2025, año que terminó con 12 cupos –equipo completo- para Santo Domingo 2026, año en el que el mayor protagonismo recayó en Cirilo y López.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Cirilo logró medalla de bronce en la monoplaza (C-1) a 200 metros, y Franchesca López compartió con ella la biplaza (C-2) a 500 y estuvieron en la final A.

Ya en 2025, la primera estuvo en las finales A de las copas del mundo de Szeged (Hungría) y Poznan (Polonia), un anuncio de lo que sucedería poco después, ya que ganó las medallas de oro y plata en el C-1 a 200 metros en los campeonatos mundiales sub-23 y de mayores, con sedes en Portugal e Italia, en ese orden.

Entre los hombres sobresalió José Ramón Pelier, quien alcanzó las preseas de oro y plata en el C-1, pero a cinco mil metros, distancia no olímpica, en las citas del orbe de Szeged y Poznan, respectivamente.

Y el turno le llegó a Franchesca López, quien quedó en el octavo lugar –entre 10 nominados- del Premio al Logro Deportivo que otorga Panam Sports Junior Awards por sus resultados en los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, donde conquistó cuatro medallas, tres de oro en el C-1 a 200 metros, el C-2 a 500 metros y el C-2 mixto a 500 metros, y una de bronce en el C-1 a 500 metros.

Con ese desempeño, la joven deportista de la central provincia de Villa Clara resaltó entre las multimedallistas de la delegación cubana que asistió a la cita multideportiva paraguaya, donde los piragüistas cubanos lograron nueve preseas, tres de oro, tres de plata y tres de bronce.

En el canotaje, disciplina en la que Cuba ha demostrado muy buenos resultados en lides regionales y del planeta con campeones olímpicos y mundiales, reciben las cuotas máximas -12- solo los países con mejores resultados en la región.

También aparecen en ese caso México, Venezuela, Colombia y República Dominicana, este último por su condición de sede, según el sistema de asignaciones publicado por Centro Caribe Sport en el manual de clasificación para los Juegos.

Hamze resaltó que el resto de la preselección nacional se mantiene actualmente entrenando en La Coronela con la mira en Santo Domingo.

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