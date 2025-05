Premios de la Música Estadounidense 2025

Jennifer López repitió como presentadora de los American Music Awards (AMAs) en su edición 51, tras aquella primera vez hace una década, en 2015. La estrella del pop se lució la noche de este lunes en el Fontainebleau de Las Vegas.

Allí artistas como la propia López, Benson Boone, Gloria Estefan, Gwen Stefani, Lainey Wilson, Blake Shelton y Renée Rapp ofrecieron impecables actuaciones.

Los ganadores de esta edición fueron: Artista del Año, Billie Eilish, quien se alzó también el premio a la Canción del Año («Birds of a Feather»), Artista de Gira Favorito, Artista Pop Femenina Favorita y Album Pop con “Hit me hard and soft”.

Artista Nuevo del Año, Gracie Abrams; Video Musical Favorito y Colaboración del Año fue para Lady Gaga & Bruno Mars («Die With A Smile»); Artista Pop Masculino Favorito, Bruno Mars y Canción Social del Año, Doechii por su tema «Anxiety».

Artista Country Masculino Favorito, Post Malone, y en el mismo apartado, pero femenino fue Beyoncé, seleccionada además en la categoría de Álbum Country Favorito por su “Cowboy Carter”.

La Canción Country Favorita recayó en “I Had Some Help” de Post Malone ft. Morgan Wallen; Artista de Hip-Hop Masculino Favorito, Eminem, y en la misma categoría, pero femenina, Megan Thee Stallion.

Eminem también se alzó con el premio en Álbum Favorito de Hip-Hop con “The Death of Slim Shady” (Coup de Grâce); la Canción Favorita de Hip-Hop fue para “Not Like Us” de Kendrick Lamar.

El Artista Masculino de R&B Favorito fue The Weeknd y en la versión femenina, SZA, ganadora igualmente el acápite de Canción Favorita de R&B con “Saturn”; el Álbum Favorito de R&B fue para The Weeknd con “Hurry Up Tomorrow”.

En cuanto al Artista Latino Masculino Favorito, Bad Bunny se llevó las palmas y la Artista Latina Femenina Favorita fue Becky G; el Dúo o Grupo Latino Favorito resultó ser Julión Álvarez y su Norteño Banda.

Bad Bunny logró el premio además en la categoría de Álbum Latino Favorito con DeBÍ TiRAR MáS FOToS y la Canción Latina Favorita fue de Shakira con “Soltera”.

Otros ganadores en Artista de Rock Favorito (Twenty One Pilots); Canción de Rock Favorita para Linkin Park con “The Emptiness Machine”; la Artista Dance/Electrónico Favorito que fue para Lady Gaga, y Dúo o Grupo Country Favorito, Dan + Shay.

La ceremonia en Las Vegas le dio a Janet Jackson el Premio Ícono. Para el cierre se reservó al legendario cantante y compositor Rod Stewart, reconocido por su destacada carrera musical con el premio a la Trayectoria.

A la noche de premiaciones llegó Kendrick Lamar, tres veces ganador de los AMAs con el mayor número de nominaciones este año (10), seguido de Post Malone con ocho, y con siete Billie Eilish, Chappell Roan y Shaboozey.

Taylor Swift, quien ya ostenta el récord de más victorias en la hisotria de los AMAs (40), recibió seis nominaciones. Antes del espectáculo corrían rumores de que ella podría anunciar un nuevo álbum o «Reputation (Taylor’s Version)», pero no asistió a la gala.

Los American Music Awards (en inglés) fueron creados por el presentador de televisión Dick Clark en 1973 para competir con los premios Grammy.

