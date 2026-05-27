Desmiente Unión Eléctrica falsa “Prueba Nacional de Resistencia”

La Unión Eléctrica de Cuba desmintió este martes desde su perfil en la red social Facebook la circulación de un documento apócrifo que pretendía atribuirle la convocatoria a una supuesta “Prueba Nacional de Resistencia” de 30, 35 o 40 horas, hecho que calificó como una manipulación destinada a generar confusión.

La entidad rechazó categóricamente la desinformación y precisó que el Sistema Electroenergético Nacional opera bajo parámetros técnicos y humanos establecidos, con prioridad en la estabilidad del servicio y la protección de la población.

Según la empresa, cualquier incidencia en el sistema eléctrico se comunica de manera transparente y responsable a través de los canales oficiales del Ministerio de Energía y Minas, la propia Unión Eléctrica y los medios de comunicación acreditados.

La institución exhortó a la población a mantenerse informada únicamente por vías oficiales, al tiempo que alertó sobre intentos externos de sembrar cansancio y desmoralización mediante noticias falsas.

El comunicado subrayó que la respuesta del país se sustenta en la responsabilidad y en la tradición de resistencia heredada de Fidel y Raúl, frente a campañas de manipulación.

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