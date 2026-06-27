Fortalece digitalización respuesta al VIH en Cuba

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) informó desde su web institucional y perfil en red social Facebook que la respuesta al VIH en Cuba ha integrado en los últimos años herramientas digitales orientadas a mejorar el acceso y uso de información clave para la prevención, el diagnóstico y la atención.

Impulsada por el Ministerio de Salud Pública, el PNUD, organizaciones de la sociedad civil y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, esta estrategia dio lugar al desarrollo de sistemas como Datasoft, MEDISYS-VIH y Genesys.

Según especialistas, estas plataformas apoyan la gestión de los servicios relacionados con VIH, la toma de decisiones basada en datos y el fortalecimiento de la labor de actores comunitarios y personal sanitario en el primer nivel de atención.

El sistema Datasoft permite abreviar el tiempo de captación y procesamiento de la información y reducir el margen de error, explicó María Elena Pérez Leyva, especialista de la Dirección de Registros Médicos y Estadísticas del Minsap.

Manuel Romero Placeres, jefe del Programa Nacional de ITS, VIH y Hepatitis del Minsap, destacó que los recursos digitales facilitan analizar con mayor agilidad el comportamiento de los datos por parte de especialistas y directivos.

Por su parte, Zulendrys Kindelán, asesora jurídica, señaló que la plataforma Genesys optimiza los tiempos de gestión en los servicios de orientación jurídica y permite hacer recomendaciones basadas en datos verificables.

Daicel Pérez Álvarez, especialista de la Red de Hombres que tienen Sexo con Hombres en la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades, indicó que Datasoft facilita obtener información consistente sobre el acceso de las personas a servicios de prevención y diagnóstico.

El doctor Denis Derivé, de la Dirección Nacional de Informática del Minsap, precisó que MEDISYS-VIH ha incorporado mejoras a partir de propuestas de usuarios, lo que evidencia la capacidad de adaptación de estos sistemas.

Activistas de Transcuba resaltaron que estas herramientas favorecen el monitoreo del uso de recursos y el cumplimiento de metas, optimizando la gestión de insumos y servicios diferenciados.

Autoridades del sector subrayaron que la digitalización constituye una base esencial para ampliar la cobertura y efectividad de las estrategias frente al VIH en Cuba, con una respuesta más integrada, basada en datos y centrada en las personas.

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