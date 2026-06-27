Jardín Botánico de Cienfuegos sostiene labor pese a bloqueo yanqui (+Fotos)

El Jardín Botánico de Cienfuegos sostiene sus actividades esenciales pese a las limitaciones impuestas por el recrudecido bloqueo económico del gobierno de los Estados Unidos a Cuba.

Leosveli Vasallo Rodríguez, director de esa institución, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la prioridad actual es conservar la colección de plantas vivas y la producción de posturas para la reforestación y la restauración ecológica de la provincia.

Señaló que hay una afectación en las colecciones vegetales por la imposibilidad de adquirir combustible, y por la reducción del personal dedicado a labores agrícolas, lo cual obliga a sostener la chapea manual mediante contratación con una Mipyme.

Añadió que el centro trabaja en el rescate de áreas deterioradas por especies exóticas invasoras, en especial en zonas del lomerío del municipio de Cumanayagua, y en áreas asociadas a cuencas y paisajes cercanos de alto valor ecológico dentro del territorio.

Vasallo Rodríguez precisó que el Jardín Botánico participa en programas de reforestación, con énfasis en la producción de plantas destinadas a entidades y programas territoriales.

Allí mantienen un trabajo comunitario mediante actividades con niños de escuelas del centro urbano de Cumanayagua, así como de asentamientos aledaños como San Antón, Quesada y Guabairo, vinculados a acciones educativas y de sensibilización ambiental.

Asimismo, indicó que el centenario vergel cienfueguero trabaja en dos proyectos de apoyo científico y ambiental, uno de ellos centrado en el ecotono de manglar y otro respaldado por el Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, ambos con impacto en la capacitación y el trabajo comunitario.

Ahora la institución también prepara nuevas propuestas para programas de ciencia del territorio, como parte de la estrategia de continuidad de su labor investigativa y ambiental.

En 1901 fue fundado el Jardín Botánico de Cienfuegos bajo el nombre de “Harvard Botanical Station for Tropical Research and Sugar Cane Investigation” (Estación Botánica de Harvard para la Investigación Tropical y de la caña de azúcar).

Con 97 hectáreas de patrimonio donde crecen entre otras colecciones principales las palmeras, los ficus y bambú, este emporio vegetal constituye hoy una de las reservas científicas y naturales más relevantes del territorio cienfueguero.

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