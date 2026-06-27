Fortalecen unidad y compromiso social en comunidades granmenses

La transformación comunitaria, el impulso a la producción de alimentos y la unidad del barrio en tiempos complejos, marcaron las más recientes acciones en el Consejo Popular El Valle, en Bayamo.

En ese escenario, 32 controlados que cumplen sanción en libertad del Tribunal Municipal Popular de este municipio, se concentraron en las plantaciones agrícolas de la Escuela Secundaria Básica Urbana, Mártires de Girón.

Allí, igualmente. realizaron labores de limpieza en el entorno del centro escolar, reafirmando el compromiso con la educación y asumiendo una conducta responsable en espacios útiles de la sociedad.

Paralelamente, en el reparto La Unión se desarrolló la feria comunitaria de los barrios, con gran aceptación por la venta de alimentos elaborados a precios módicos, mediante el pago electrónico, y con ofertas de productos variados para las familias.

Estas acciones, que integran esfuerzo colectivo y compromiso social, confirman que en el Consejo Popular El Valle en Bayamo, se trabaja con responsabilidad por el bien de la comunidad, fortaleciendo la unidad y el compromiso en tiempos difíciles.

La Demajagua