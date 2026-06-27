Inició campaña de primavera en siembra de arroz

La siembra de arroz de la campaña de primavera inició en la Empresa agroindustrial de granos Fernando Echenique, (GRANMAX) como parte del proyecto agrícola TB AGRI, Conectado Vietnam-Cuba, en la provincia de Granma.

Las labores se distinguen por la implementación de tecnologías de vanguardia, como el uso de drones, para optimizar el proceso en el cultivo y lograr resultados más eficientes, según señala la entidad en su perfil en Facebook.

Subraya la publicación que: “La combinación de innovación y experiencia promete transformar nuestras prácticas agrícolas y maximizar la productividad en el campo.”

Granma acomete una ardua tarea, decisiva por la soberanía alimentaria, en la que participan los trabajadores de la Empresa José Manuel Capote Sosa, en Río Cauto, enfrentados a carencias de combustibles y fertilizantes, a causas del bloqueo económico, comercial y financiero y el cerco energético del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

El negocio con la empresa vietnamita Thai Bing Agri ha permitido introducir variedades de alta calidad y recuperar insumos esenciales y modernizan infraestructuras como el secadero Enidio Díaz, el que avanza en su ejecución, vital para mejorar la poscosecha.

Así la introducción de semillas híbridas y paquetes tecnológicos gracias al proyecto, ya muestra cosechas de ciclo corto con excelentes resultados en la primera cosecha.

El esfuerzo de los colectivos arroceros granmense reafirma que, aún en condiciones difíciles, no se detienen y continúa en su condición de territorio estratégico en el propósito de asegurar la producción nacional de arroz.

La Demajagua