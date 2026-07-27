Garantiza vitalidad de servicios telefónicos, instalación de sistemas fotovoltáicos en Niquero

Ante el déficit de generación eléctrica la instalación de sistemas fotovoltaicos para la sostenibilidad de las telecomunicaciones es una prioridad en la provincia. El Centro telefónico del municipio costero de Niquero fue beneficiado con el uso de dichas fuentes renovables de energías. Hasta el momento garantizan la vitalidad en la telefonía fija, móvil y el servicio nauta hogar durante las VEINTICUATRO horas. En Granma ocho de los trece municipios cuentan con estas estructuras que favorecen las comunicaciones en las cabeceras territoriales principalmente.