La Colmenita deja una impresión inolvidable en audiencia vietnamita (+Fotos)

Ingenio y pureza se combinaron en la actuación aquí de la compañía cubana de teatro infantil La Colmenita para dejar una impresión inolvidable en los corazones de la audiencia vietnamita, según se afirma hoy en redes sociales.

La obra “Cenicienta… según los Beatles”, una versión renovada del clásico cuento de hadas acompañada por las canciones inmortales del legendario grupo británico, fue esta vez la carta de presentación de los “colmeneros” en el capitalino Teatro Ho Guom, que definió la puesta en escena como un canto al optimismo.

En su página en Facebook la institución cultural comentó que con su actuación anoche los pequeños actores “llevaron al público de vuelta a una infancia viva, inocente y alegre”.

El momento más inolvidable, valoró, fue cuando un niño cubano levantó claramente su voz para exclamar “Vietnam, Ho Chi Minh” y el público respondió con una salva de aplausos y entonando la canción “Como si estuviera el Tío Ho en el Día de la gran victoria”, del compositor vietnamita Pham Tuyen.

La excelente actuación de la Colmenita fue “como una afirmación de la unidad y la fuerte vitalidad de la amistad existente entre Vietnam y Cuba durante 65 años”, concluyó.

Al reseñar la presentación de la destacada compañía cubana de teatro infantil, designada en 2007 como Embajadora de Buena Voluntad de la Unicef, la agencia vietnamita de noticias VNA señaló que “más allá del entretenimiento, la obra transmite un mensaje profundo: “El amor que recibes será igual al amor que das”.

El espectáculo, pensado para todas las edades, fue una fiesta de música, color y alegría, que transmite valores de amistad, solidaridad y talento compartido, subrayó.

Por su parte, el embajador de Cuba aquí, Rogelio Polanco, consideró la actuación de La Colmenita como un excelente regalo artístico por los 80 años de la independencia de Vietnam y destacó, además, que con derroche de talento lograron cautivar al público.

A la presentación asistieron, entre otros, el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam y ministro de Seguridad Pública, general Luong Tam Quang, y la vicepresidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) Nguyen Thi Thanh y el vicecanciller Dang Hoang Giang.

Esta es la segunda vez que La Colmenita actúa en Vietnam. La primera fue en 2014, cuando participó en el reconocido Festival de Hue.

Fundada por su actual director Carlos Alberto Cremata el 14 de febrero de 1990, esta compañía de teatro infantil ha llevado su mensaje de paz a escenarios de más de 25 países y ostenta la más alta distinción cultural conferida en Cuba: la Medalla Félix Varela de Primera Clase.

