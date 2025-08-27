Nuevo disco y gira por Cuba de artista vasco

El cantante y productor musical vaso Suaia anunció el estreno de su nuevo disco, Birjaio (renacido) y conciertos en Cuba en septiembre próximo, adelantó hoy una fuente cercana.

Gorka Suaia estará acompañado en su gura por Cuba por Xixo Yantani (The Cherry Boppers, The Pushermen) en la percusión y el DJ Kimosoundz, garantizando “un directo explosivo y lleno de mestizaje sonoro”, comentó Cubainformación.

Birjaio es un nuevo single que mezcla reggae y cumbia con un mensaje de transformación y conexión interior.

De acuerdo con la nota entregada a Prensa Latina por el coordinador general de Cubainformación, José Manzaneda, el tema fue grabado, mezclado y masterizado en el estudio Euridia de Bilbao por Ibon Larruzea.

Se trata de una invitación a renacer realizando un viaje en busca de conectar con tu propia esencia. El lanzamiento se acompaña de un lyric video creado por Askapen Sound, alias del propio Gorka Suaia, con el que firma también el apartado de la producción musical

Nacido en Vitoria-Gasteiz y afincado en Bilbao, Suaia cuenta con una larga trayectoria dentro de la escena hip-hop y reggae vasco.

Tomó parte en proyectos como Kodigo Norte, Esne Beltza, Herrima o Suaia eta Ama Rebel, con varios discos, algunos en vinilo, el último este año: una colaboración en el disco tributo a Fermin Muguruza «En la linea del frente».

Según la fuente, Suaia ha consolidado una voz propia en la escena alternativa gracias a su canto comprometido y consciente y su llamada al despertar colectivo.

