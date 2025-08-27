India presentará su candidatura para Juegos de la Commonwealth 2030

India presentará candidatura para los Juegos de la Commonwealth (CWG) 2030 que aspira a celebrar en Ahmedabad, Gujarat, de acuerdo con un comunicado oficial divulgado hoy.

El Gabinete, presidido por el primer ministro Narendra Modi, aprobó en ese sentido la propuesta del Ministerio de Asuntos de la Juventud y Deportes para optar por acoger la referida competición, informaron las autoridades.

También se autorizó la firma del Acuerdo de Colaboración para la Sede (HCA), junto con las garantías requeridas de los ministerios, departamentos y autoridades competentes, y la concesión de la subvención necesaria al Gobierno de Gujarat, en caso de que la candidatura sea aceptada.

Atletas de 72 países participarán en los Juegos de la Commonwealth, destaca el comunicado oficial.

Se darán cita en el evento un gran número de atletas, entrenadores, técnicos, turistas, periodistas, entre otros, lo que beneficiará a las empresas locales y generará ingresos, subrayó el Gabinete.

Destacó que Ahmedabad es una ciudad anfitriona ideal, con estadios de primera clase, instalaciones de entrenamiento de vanguardia y una apasionante cultura deportiva.

El Estadio Narendra Modi, considerado el más grande del mundo, ya ha demostrado su capacidad al albergar con éxito eventos de magnitud como la final de la Copa Mundial de Críquet ICC 2023, señaló.

Las autoridades indas puntualizaron que más allá del deporte, albergar esos juegos en el país tendría un impacto duradero en el impulso del turismo, creación de empleos y de inspiración a millones de jóvenes atletas.

Además, un gran número de profesionales tendrán oportunidades en ciencias del deporte, operaciones y gestión de eventos, coordinadores de logística y transporte, radiodifusión y medios de comunicación, Tecnología de la Información y comunicación, relaciones públicas y comunicación, entre otros campos, significaron. Para Nueva Delhi, organizar un evento de tan prestigio mundial proporcionará una experiencia nacional compartida, inspirará a una nueva generación de atletas a dedicarse al deporte como una opción profesional y fomentará una mayor participación en el deporte a todos los niveles.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959