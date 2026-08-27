China rechaza acusaciones de EEUU sobre presuntos ciberataques

China rechazó hoy las acusaciones de Estados Unidos sobre una presunta operación de hackers chinos contra instituciones gubernamentales estadounidenses y exigió a Washington abandonar la manipulación política de cuestiones de ciberseguridad.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores Lin Jian afirmó que China se opone de forma categórica a las actividades de hackers y las combate conforme a la ley, al tiempo que rechaza la difusión de información falsa por motivos políticos.

Lin señaló que la declaración estadounidense carece de pruebas y «confunde lo blanco con lo negro», por lo que Beijing expresa su fuerte descontento y firme oposición a las nuevas acusaciones de Washington en materia de ciberseguridad.

Según reportes citados durante la rueda de prensa, Estados Unidos afirmó haber frustrado el miércoles una operación atribuida a hackers chinos, que habría comprometido o intentado comprometer sistemas del Departamento de Justicia, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), la Reserva Federal y el Senado, entre otras instituciones gubernamentales sensibles.

El portavoz sostuvo que Washington es considerado por la comunidad internacional como un importante actor en actividades de piratería informática y espionaje y afirmó que existen numerosas evidencias sobre esas prácticas.

Lin indicó que Beijing mantiene importantes preocupaciones sobre la ciberseguridad de Estados Unidos y recordó casos atribuidos a la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense relacionados con ataques informáticos y la preparación de accesos a redes vinculadas con infraestructuras críticas locales.

El portavoz afirmó que esas acciones revelaron una práctica del país norteño destinada a preparar capacidades de ataque contra infraestructuras críticas de China para eventuales operaciones de mayor escala.

Lin señaló que Estados Unidos no ha ofrecido hasta ahora una respuesta sobre esas acusaciones formuladas por la parte china.

RECOMENDAMOS LEER | ONU apuesta por uso seguro e inclusivo de IA

«Como grandes potencias cibernéticas, China y Estados Unidos deben tomar la iniciativa en la defensa y el cumplimiento de las normas internacionales en el ciberespacio y construir conjuntamente una relación cibernética pacífica, estable y basada en el respeto mutuo», afirmó.

El portavoz exhortó a Washington a abandonar los dobles raseros y la manipulación política y a abordar los riesgos de ciberseguridad mediante un diálogo y consultas en condiciones de igualdad.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959