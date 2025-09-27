Advierte primera secretaria del Partido en Granma sobre compleja situación meteorológica

Granma se prepara ante intensas lluvias pronosticadas. Yudelkis Ortiz Barceló, del Partido en Granma, alerta sobre posible ciclón. Yanetsy Rodríguez Sampson, de Bayamo, anuncia medidas: Defensa Civil, compra de alimentos, venta de carbón y gas, almacenamiento de agua, limpieza de alcantarillas, recogida de desechos, protección de vidas, comunicación y uso de generadores. El Instituto de Meteorología pronostica nublados y lluvias fuertes en el centro y oriente de Cuba.

La primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, advirtió este sábado sobre la compleja situación meteorológica que afecta al oriente del país debido a las fuertes lluvias asociadas al ciclón potencial nueve, que puede convertirse en la tormenta tropical Imelda.

Según publicaciones en su perfil de Facebook, la situación se mantendrá durante gran parte del fin de semana, con acumulados de lluvia que pueden superar los 100 mm en muchas localidades y los 200 mm en zonas montañosas. Barceló hizo un llamado a la población a evitar imprudencias y seguir las medidas orientadas por la Defensa Civil.

Por su parte, la primera secretaria del Partido en Bayamo Yanetsy Rodríguez Sampson compartió una serie de medidas específicas para enfrentar el evento:

· Cumplir con las medidas de la Defensa Civil.

· Adquirir alimentos mientras las condiciones lo permitan, con ventas en el área del Chapuzón, mercados y placitas.

· Incremento de la venta de carbón en varios puntos y continuidad en la venta de gas licuado y productos de la canasta básica.

· Almacenar y tratar el agua potable, con distribución potenciada en pipas a zonas afectadas.

· Intensificar la limpieza de tragantes, alcantarillas y zanjas.

· Incrementar la recogida de desechos sólidos, requiriendo participación ciudadana.

· Priorizar la protección de la vida humana.

· Mantener la comunicación a través de radio, redes sociales y equipos de trabajo comunitarios ante posibles interrupciones eléctricas.

· Utilizar puntos con grupos electrógenos, como los de ETECSA, para cargar teléfonos.

Se enfatizó que la unidad y la disciplina son esenciales para salir adelante ante esta situación.

Fuentes: Publicaciones oficiales en Facebook de Yudelkis Barceló, primera secretaria del PCC en Granma, y de la primera secretaria del PCC en Bayamo.

Lluvias en el centro y oriente

El Instituto de Meteorología informa que hoy amanecerá nublado desde Camagüey hasta Guantánamo con la ocurrencia de algunos chubascos y lluvias, los cuales serán numerosos en la tarde, extendiéndose al resto de la región central. Las lluvias pueden ser fuertes en algunas localidades. En el occidente será poca la nubosidad al amanecer, incrementándose a parcialmente nublado desde el final de la mañana, nublándose en la tarde en algunas localizadas con aisladas precipitaciones.

En la tarde las temperaturas máximas estarán entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en zonas del interior. En la noche las temperaturas estarán entre 23 y 26 grados Celsius.

Los vientos serán variables débiles, excepto en la tarde en el occidente y centro donde tendrán una componente del norte con velocidades que no excederán los 20 kilómetros por hora.

Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el norte del centro, así como desde cabo Cruz hasta punta de Maisí. En el resto de los litorales la mar estará tranquila.

Nota: En áreas con lluvias y tormentas eléctricas asociadas se puede incrementar localmente la fuerza de los vientos y la altura de las olas.

