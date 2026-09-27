Convocan simposio de enfermedades no transmisibles

Según la información ofrecida por el comité organizador, el Centro de Convenciones Cabaret Tropicana acogerá la cita que, bajo el lema “Por una visión integradora, sanitaria y social”, abordará en su programa enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, trastornos mentales, envejecimiento, obesidad, hipertensión y el síndrome cardio-reno-hepato-metabólico, entre otras temáticas.
Para la misma se prevé la presencia de expertos de Cuba, Costa Rica, Honduras, México y Sri Lanka, además de un evento satélite del Fondo de Población de las Naciones Unidas sobre género, envejecimiento y ENT.
El evento cuenta con 250 plazas disponibles y la inscripción se mantiene abierta desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre de 2026.
Para más información se puede escribir al correo: entfrhha2026@infomed.sld.cu y consultar el sitio web https://ecnthha.sld.cu/index.php/ecnthha/2026.