Concluirán este mes obras de parque solar Tabaco Rubio en Candelaria

Con una potencia de cinco megavatios, avanzan los trabajos finales en el parque solar Tabaco Rubio, ubicado en la localidad homónima del municipio Candelaria, cuya obra civil está prevista concluir el 30 de septiembre, precisó el periódico El Artemiseño.

El emplazamiento, décimo de la provincia de Artemisa, abarca 12 hectáreas próximas a la autopista Habana-Pinar y cuenta con 348 mesas y más de nueve mil paneles instalados, precisó Diogenis Caraballo Hechavarría, director de la construcción, quien tiene bajo su mando a 15 trabajadores.

Obreros de la Empresa Constructora Integral, procedentes de Guanajay, Bahía Honda y San Cristóbal, junto a técnicos de Copextel de San Antonio de los Baños, realizan labores de ensamblaje, conexión y apoyo en el deshierbe y custodia de la zona.

Fueron levantados dos contenedores tecnológicos para operar los inversores, con participación de trabajadores de la Zona Especial de Desarrollo Mariel, además del montaje de torres de alumbrado con sistema led y acciones de la empresa eléctrica.

René González Díaz, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, destacó la participación voluntaria de sectores locales como Educación, Deportes, organizaciones políticas y de masas, y la forestal, en tareas de limpieza y recogida de materias primas.

Artemisa dispone de 132,6 megavatios de potencia máxima en nueve parques solares, cinco de ellos en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, dos en consejos populares rurales de la cabecera y otros en Guanajay y Alquízar, mientras en Cuba la energía fotovoltaica aporta el nueve por ciento de la demanda diaria, según precisó el periódico Granma.

Además, se instalaron 146 sistemas en instituciones sociales y 415 en viviendas de trabajadores de Salud, Educación y Héroes y Heroínas del Trabajo, junto a iniciativas privadas, como parte de la estrategia nacional de transición energética.

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