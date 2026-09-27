Urgen transformaciones económicas y sociales

La capacidad transformadora de las medidas aprobadas recientemente es incuestionable. Su puesta en práctica genera grandes expectativas acerca de los posibles resultados a corto y mediano plazos, en medio de la compleja situación que vive la sociedad cubana.

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El estudio de las 176 transformaciones resulta imprescindible para comprender su  trascendencia tanto  por su alcance inédito como  la urgencia de los  cambios  que demanda  su aplicación, con e acompañamiento de toda la nación.

En  el actual  contexto de crisis se requieren  acciones dinamizadoras  contenidas en  los 23 ejes temáticos   del paquete de reformas con cambios económicos y sociales. Estas  se ejecutarán para favorecer en primer lugar, a los trabajadores y las familias que padecen  las consecuencias del asfixiante bloqueo del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país.

Especialistas  de las Ciencias Sociaes  señalan  que el análisis  debe asumirse como a como un engranaje sistémico, a partir de una mediación política,  que encauce el proceso  hacia el socialismo.

De ahí  que ¨la flexibilización de la producción agropecuaria debe producir mayor nivel de oferta. En condiciones normales, como tendencia, los precios deben disminuir. Tenemos que lograr que el salto productivo, al menos en la esfera agropecuaria,  respondan a las  demandas existentes.

Sin embargo, advierten  que a eliminación de los topes de precios, por sí sola, genera inflación y desigualdad, mientras que la eliminación   de los  subsidios  afecta a los  sectores más vulnerables. Por tanto, es evidente que esos ajustes, aplicados de manera  aislada,  no  resolverán el problema ni conducirán  a las transformaciones  necesarias.

Otro desafío consiste en garantizar  que la riqueza producida  sea captada  por la política  mediante  instrumentos económicos y políticos. “Impuestos, encadenamiento productivo y responsabilidad social. ¿Para qué? Para financiar los sectores vulnerables o los servicios universales a los que estamos acostumbrado,  no con la calidad que tienen  ahora, sino con una calidad superior”.

Los especialistas opinan, además,  que “…la política no puede definirse como un bombero que apagafuegos, sino como el arquitecto que va a diseñar una construcción sobre los cimientos socialistas, manteniendo la base económica, con todos los riesgos que se ello implica¨.

En ese sentido,  considera que ¨la  intervención política articulada incluye precios diferenciados y los denominados cupos solidarios. Los precios solidarios, además,  tienen ventajas desde el punto de vista económico, pues cuentan con beneficios fiscales. Es decir, quien  aporta, paga  menos impuestos, o  recibe  una tarifa impositiva  menor. Y, por supuesto, la soberanía alimentaria.

Se reafirma,  así,  que la política no desconoce el mercado, sino que introduce mecanismos paralelos para  impedir que sea este determine, por si solo las proporciones económicas y sociales”.

También llaman  a no analizar las medidas de forma aislada y propone un ejemplo  práctico. “Veamos una cooperativa de producción lechera que podrá, si lo desea, transformarse en empresa mixta con participación privada o estatal.

¨Esa cooperativa ahora tiene derechos de gestión sobre la tierra, manteniendo o conservando la propiedad social, que es la base económica. Así, obtendría autonomía y capital, que hoy no tiene. Podrá importar y también exportar directamente. Con este análisis desde el punto de vista estructural, se puede estimular la producción. Y ese es el sentido que debe transmitirse”

Los especialistas  añaden  que se exige responsabilidad social a todos los  actores que gestionan la economía, estatales y  no estatales. Entre las acciones posibles mencionan  la venta  a precios solidarios para las vulnerables. En ello interviene la  mediación política, dirigida a disminuir los efectos de las medidas  que  si se  aplicaran  de forma aislada, podrían resultar perjudiciales.  A quienes  realicen  inversiones sociales se les otorgarían  beneficio s  fiscales”.

La Demajagua

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