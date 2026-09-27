Enfrentan ilegalidades vinculadas al cambio de efectivo

Acciones del Ministerio del Interior (Minint) per-mitieron detener a varias personas presuntamente involucradas en opera-ciones ilícitas de cambio de dinero en efectivo por transferencias, con co-bros de hasta el 50 por ciento, informa el perió-dico Sierra Maestra.

Las investigaciones, en Santiago de Cuba, inclu-yen a personas que ac-tuaban en los alrededo-res de cajeros automáti-cos.

Ante las inquietudes de la población por las dificultades para obtener dinero en efectivo y el aprovechamiento ines-crupuloso de esa necesi-dad, fuerzas del Minint desarrollaron durante los últimos meses accio-nes de enfrentamiento al delito y las ilegalidades asociadas a estas prácti-cas.

Como resultado de las acciones, fueron deteni-das varias personas vin-culadas presuntamente a actividades económi-cas ilícitas relacionadas con el cambio de efecti-vo por transferencias electrónicas, aplicando porcentajes de interés.

El mecanismo consistía en entregar efectivo a clientes que transferían previamente una suma superior a la recibida, con la aplicación de co-bros abusivos.

Las autoridades conti-núan las investigaciones para precisar todos los hechos, determinar las responsabilidades indivi-duales y aplicar las me-didas que correspondan conforme a la legislación vigente.

Se trata de conductas que lesionan la econo-mía, distorsionan el fun-cionamiento del sistema bancario y, sobre todo, perjudican a quienes necesitan efectivo para resolver asuntos fami-liares, personales o la-borales.

La respuesta institucio-nal debe ser firme, siste-mática, apegada al debi-do proceso, y extenderse a otros territorios, con el respaldo del pueblo.

La Demajagua