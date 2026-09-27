Enfrentan ilegalidades vinculadas al cambio de efectivo

Las investigaciones, en Santiago de Cuba, inclu-yen a personas que ac-tuaban en los alrededo-res de cajeros automáti-cos.
Ante las inquietudes de la población por las dificultades para obtener dinero en efectivo y el aprovechamiento ines-crupuloso de esa necesi-dad, fuerzas del Minint desarrollaron durante los últimos meses accio-nes de enfrentamiento al delito y las ilegalidades asociadas a estas prácti-cas.
Como resultado de las acciones, fueron deteni-das varias personas vin-culadas presuntamente a actividades económi-cas ilícitas relacionadas con el cambio de efecti-vo por transferencias electrónicas, aplicando porcentajes de interés.
El mecanismo consistía en entregar efectivo a clientes que transferían previamente una suma superior a la recibida, con la aplicación de co-bros abusivos.
Las autoridades conti-núan las investigaciones para precisar todos los hechos, determinar las responsabilidades indivi-duales y aplicar las me-didas que correspondan conforme a la legislación vigente.
Se trata de conductas que lesionan la econo-mía, distorsionan el fun-cionamiento del sistema bancario y, sobre todo, perjudican a quienes necesitan efectivo para resolver asuntos fami-liares, personales o la-borales.
La respuesta institucio-nal debe ser firme, siste-mática, apegada al debi-do proceso, y extenderse a otros territorios, con el respaldo del pueblo.