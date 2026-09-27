¿Cuál es la situación actual de los servicios de telecomunicaciones en Cuba?

A pesar de las inversiones realizadas para fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones en el país, la disponibilidad de los servicios móviles y fijos se ha visto afectada durante los últimos meses, fundamentalmente por la situación energética.

Mediante un comunicado, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (Etecsa) precisó que la situación energética ha llevado a la entidad a reorganizar sus prioridades en la asignación de recursos financieros y la ejecución de inversiones, mientras avanza en acciones para respaldar su infraestructura y mantener la vitalidad de los servicios.

Explicó que numerosos sitios tecnológicos dejan de funcionar ante la falta de energía eléctrica, lo cual puede provocar que comunidades pierdan los servicios de telefonía fija, cobertura celular y conectividad a internet.

A ello se añade que, al permanecer un menor número de radiobases en funcionamiento, aumenta la congestión debido a la concentración de la demanda en los sitios que continúan activos.

Resaltaron que una de las mayores afectaciones se produjo durante la reciente caída del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), cuando quedaron interrumpidos más del 80 % de los sitios de radiobases y prácticamente el 70 % de los gabinetes.

Como consecuencia –señaló– las pérdidas de tráfico de internet llegaron a alcanzar un 58 % respecto a periodos similares.

Etecsa precisó que su situación también está condicionada por las circunstancias económicas que atraviesa el país; entre ellas, la inflación y la falta de combustible a partir del cerco energético.

«Al impactar directamente en la calidad de los servicios incide, como es lógico, en la disminución de los ingresos y en el incremento de los gastos, dificultando el mantenimiento de esquemas de costos y precios en el tiempo», destacó.

La empresa ejemplificó esta situación con la telefonía fija, servicio cuyos ingresos no cubren actualmente los costos de mantenimiento y operación.

Para sostenerlo, resaltó, es necesario destinar parte de los ingresos generados por los servicios móviles, aunque en las actuales circunstancias no resulta posible cubrir la totalidad de esos gastos.

Hasta la fecha, informó Etecsa, se acumulan alrededor de 77 000 reportes de servicios fijos interrumpidos, en muchos casos debido al déficit de recursos y a los costos que representa mantener una tecnología obsoleta y costosa.

Precisaron que «también se debe lidiar con actos que dañan la planta exterior, es decir, la infraestructura de la red que se encuentra en sitios públicos, y que implican, para su reparación, gastos de recursos que pudieran ser destinados al mejoramiento de los servicios, o se traducen en comunidades enteras que quedan sin telefonía o cobertura celular y en instituciones sin conectividad por largos periodos de tiempo».

RECURSOS PARA LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

De acuerdo con Etecsa, la recuperación gradual de los ingresos a partir del segundo semestre de 2025 permitió asignar recursos financieros a actividades consideradas clave para garantizar la continuidad de los servicios.

Destacó que con esos fondos fue posible cubrir un porcentaje de las deudas vencidas, asegurar pagos de servicios internacionales y adquirir recursos mínimos necesarios para la operación.

Agregó que otra parte se destinó a pagos iniciales para el despliegue de proyectos tecnológicos y la sustitución de plataformas que soportan el funcionamiento de los servicios móviles.

Entre las acciones realizadas, la empresa destacó la ampliación de las frecuencias de 900 y 2 100 mHz para habilitar la tecnología 4g en más de 100 radiobases.

Asimismo, se instalaron licencias para incrementar la concurrencia de usuarios en 300 radiobases y fueron incorporadas más de 140 nuevas radiobases, además de realizarse cambios tecnológicos en algunos sitios.

Refirió que a finales de 2025 comenzó también un proceso inversionista para sustituir equipamientos en sitios de radiobases de La Habana, y aunque estas acciones no suponen incrementar el número de instalaciones, sí permiten incorporar mejoras técnicas, entre ellas nuevas baterías para mantener su autonomía durante varias horas ante interrupciones eléctricas.

LA SITUACIÓN ENERGÉTICA REORGANIZA LAS PRIORIDADES

Las actuales condiciones energéticas del país han llevado a Etecsa a reorganizar sus prioridades en el destino de los recursos financieros y la ejecución de las inversiones.

«No es viable continuar invirtiendo para ampliar la red de acceso (radiobases, gabinetes, sitios Wifi, etc.) si no se cuenta con la capacidad de respaldar energéticamente la infraestructura de telecomunicaciones», acotó.

Ante ese escenario, Etecsa desarrolla un programa a corto, mediano y largo plazos dirigido a avanzar en la transición energética, con énfasis en la incorporación de energía fotovoltaica.

La entidad explicó que se trata de un proceso complejo, tanto por los recursos económicos que requiere como por la cantidad y diversidad de sitios tecnológicos existentes en todo el territorio nacional; por ello, el programa se ejecuta por etapas y en coordinación con los órganos territoriales de gobierno.

Actualmente se avanza en la instalación de paneles fotovoltaicos para respaldar los sistemas principales a nivel municipal, centros que cuentan, por lo general, con radiobases, servicios de telefonía fija, Nauta Hogar y enlaces de conectividad destinados a diferentes entidades.

Según Etecsa, estas soluciones deben aportar mayor estabilidad a los servicios asociados a cada centro, en correspondencia con la capacidad energética que pueda instalarse y también posibilitan respaldar la conectividad de otras entidades, entre ellas los bancos, para el desarrollo de sus actividades habituales.

Informaron que los centros principales de 64 cabeceras municipales estaban cubiertos con estas soluciones, con mayores avances en Pinar del Río, Villa Clara, Matanzas y Granma.

Además, se han instalado kits solares de menor capacidad en otros sitios, destinados a proporcionar determinado nivel de respaldo energético a los servicios móviles y fijos durante el día.

La empresa precisó que el avance de la instalación depende, en primera instancia, de la disponibilidad de proveedores con sistemas que reúnan las características necesarias para respaldar los diferentes sitios tecnológicos.

También existen limitaciones relacionadas con el espacio físico disponible en algunos centros de telecomunicaciones, lo cual dificulta instalar la cantidad de paneles necesaria para mantener los servicios de manera continua.

«Es por ello que la capacidad que se logra instalar no siempre cubre las 24 horas del día, por lo que se continúan evaluando otras alternativas», resaltó.

MANTENER LOS SERVICIOS MIENTRAS AVANZA LA TRANSICIÓN

En paralelo con la incorporación de energía fotovoltaica, Etecsa mantiene el funcionamiento de los sitios que soportan tecnologías de alcance nacional y provincial mediante el empleo de grupos electrógenos, «Para ello, se dispone de grupos electrógenos que resultan imprescindibles para el sostenimiento de los servicios, por lo que se prioriza su abastecimiento y mantenimiento diario, ya que en ocasiones han llegado a operar por más de 20 horas, lo cual, lamentablemente, genera molestias a la población aledaña», resaltó.

De ahí, señaló la entidad, la importancia de disponer de capacidades del Sistema Eléctrico Nacional, fundamentalmente para garantizar el funcionamiento de los sitios de mayor relevancia.

Periódico Granma