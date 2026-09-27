Agricultores manzanilleros siembran en campaña de frío

Con el propósito de sembrar cerca de cuatro mil 500 hectáreas de cultivos varios hasta el 28 de febrero próximo, en función de aumentar la disponibilidad de alimentos para la población y respaldar el autoabastecimiento del municipio, agricultores manzanilleros labran la tierra como parte de la campaña de siembra de frío 2026–2027.

La meta representa un crecimiento del 28 por ciento respecto a la campaña precedente e incluye la siembra de mil 268 hectáreas de viandas, mil 495 de hortalizas, mil 709 de granos y cerca de 13 hectáreas de frutales, informó Enmanuel Fajardo, delegado de la agricultura en este costero municipio granmense.

El programa se apoya en un área total de siete mil 200 hectáreas dedicadas a cultivos varios, con un 1.6 por ciento de rotación.

Como parte de la preparación, las entidades agrícolas del territorio realizaron balances de áreas, maquinaria, transporte, envases, productos fitosanitarios, nutrientes y agua. También se prevén recorridos de control, análisis semanales por bases productivas y seguimiento a los productores con mayores compromisos.

En materia de semillas, se mantiene un contrato con la UEB de Semillas Granma para asegurar más del 30 por ciento de las necesidades. A ello se suman una finca de semillas del municipio y nueve productores líderes que garantizan material de siembra de plátano burro, yuca y boniato. La agricultura urbana, por su parte, debe asegurar semillas de lechuga, acelga, berenjena, rábano y tomate para los semilleros destinados a la producción de hortalizas de fin de año.[

La campaña se enfrenta a limitaciones en el suministro de combustibles, electricidad, neumáticos, baterías, piezas de repuesto y recursos para el riego; no obstante, el municipio cuenta con 317 tractores activos y 263 implementos mecanizados disponibles, además del apoyo de 850 yuntas de bueyes.

Estas faenas son vitales dentro de la producción agropecuaria local, en tanto la etapa concentra el 60 por ciento de la producción anual prevista para 2027, según la información suministrada por el directivo.

La nueva campaña sucede a la siembra de primavera, desarrollada entre el 1 de marzo y el 31 de agosto, período en el que se alcanzó el 101 por ciento del plan previsto, pese a las limitaciones de recursos. De las tres mil 452,98 hectáreas planificadas, se sembraron 40,92 hectáreas por encima.

Los obreros de las Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS) Paquito Rosales Benítez, Frank País García y CCS Aníbal Arceo Fonseca potencian sus faenas para mantener la categoría de sobresaliente que alcanzaron en la etapa de primavera.

El panorama productivo local muestra avances en algunos cultivos priorizados. Según La yuca supera en 29 hectáreas el plan de existencia, con mil 735 hectáreas y el boniato alcanza 460,4 hectáreas, poco más de 60 hectáreas por encima de lo previsto. Sin embargo, el plátano presenta un déficit de 147 hectáreas y la malanga enfrenta una brecha de 227,7 hectáreas, situación para la cual se trabaja con la universidad en un programa dirigido a resolver el déficit de estas semillas.

El reto principal de los agropecuarios manzanilleros es convertir la planificación, los recursos disponibles y la participación de productores y cooperativas en resultados sostenidos durante los 181 días de trabajo de la etapa productiva.

La Demajagua