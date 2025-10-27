Activa Minal Plan de Contingencia para mitigar impacto de Melissa

Ante la proximidad del huracán Melissa y su inminente paso por la zona oriental del país, el Ministerio de la Industria Alimentaria (Minal) activó su Plan de Contingencia 2025 para proteger la producción de alimentos y mitigar el impacto en el sector.

Una nota informativa de este organismo a la que tuvo acceso hoy la ACN, precisa que el viceministro primero, Javier Francisco Aguiar, indicó preveer toda distribución posible de alimentos a las provincias orientales, especialmente para los municipios montañosos y zonas de difícil acceso.

A estos territorios, señaló, se debe dirigir de manera especial la atención y despliegue operativo, por encontrarse en la trayectoria de mayor impacto del huracán Melissa.

Aguiar convocó además a proteger las vidas humanas, mantenerse atentos a los informes e instrucciones emitidos por el Estado Mayor de la Defensa Civil, y cumplir de manera rigurosa con los protocolos de seguridad establecidos por el Ministerio desde su estructura nacional hasta los territorios.

