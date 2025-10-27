Azucareros protegen recursos ante la inminente afectación del huracán Melissa

Los azucareros granmense cumplen las medidas orientadas para la fase de Alerta Ciclónica, por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, con el propósito de disminuir los impactos del huracán Melissa.

Las cinco Empresas agroindustriales azucareras aplican las disposiciones de los Consejos de Defensa provincial y municipales del territorio, reseña en su cuenta de Facebock, Leticia Marrero Fernández, directora del Grupo de coordinación y supervisión técnica de Azcuba en la provincia.

Marrero Fernández destaca que se concentran las labores en preservar las vidas humanas y proteger los recursos y medios de las unidades del sector y en la atención a los pobladores en las comunidades rurales y a las personas instaladas en los centros de evacuación.

¨En el Enidio Díaz Machado, de Campechuela se resguardan las principales reservas en almacenes y los equipos industriales, al igual que en las entidades del Arquímides Colina, de Bayamo, Roberto Ramírez, de Niquero, Grito de Yara, de Río Cauto y Bartolomé Masó, en el municipio de igual nombre¨.

Mientras, señala, la participación de todas las unidades productoras agropecuarias en las ventas de comidas elaboradas y otras producciones como carbón vegetal y leña.

Como ha informado la primera secretaria del Comité provincial del Partido, Yudelkis Ortiz Barceló, el territorio se está preparando para los efectos del huracán Melissa desde el pasado 22 de octubre, cuando se emitió una alerta temprana.

Especial atención se está brindando, dijo, a las 98 áreas geográficas identificadas como zonas críticas, donde se ha trabajado con las medidas establecidas para cada momento.

También se han acondicionado los centros de evacuación y los puntos para la elaboración de alimentos; se han desarrollado labores de saneamiento, limpieza de tragantes, desobstrucciones, poda y otras acciones de limpieza.

La Demajagua