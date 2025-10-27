Israel mantiene en prisión a 49 mujeres palestinas

Al menos 49 mujeres palestinas están hoy tras las rejas en cárceles israelíes, incluidas dos menores de edad, denunció hoy una organización vinculada al tema.

En un comunicado, el Club de Prisioneros Palestinos condenó el incremento de los maltratos y vejaciones cometidas contra ellas en esos centros penitenciarios.

Entre ellos citó la tortura, la inanición, negligencia médica y agresiones sexuales, en particular registros corporales y acoso contra las féminas, así como amenazas de violación, represión sistemática y redadas que incluyen palizas y humillaciones.

Como parte de la campaña de represión, destacó que las prisioneras son obligadas a arrodillarse mientras están esposadas.

Tales violaciones incluyen métodos de tortura psicológica practicados desde los primeros momentos de la detención, según diversos testimonios, subrayó el Club.

Recientemente, la Oficina de Información para Prisioneros palestinos denunció las condiciones inhumanas que sufren las detenidas en Damon, donde están recluidas la mayoría.

El organismo destacó que 31 féminas están hacinadas en cuatro habitaciones estrechas, que carecen de las necesidades más básicas para vivir.

Alertó que sufren una grave escasez de alimentos y reciben solo cinco rebanadas de pan por día. También están afectadas por la falta de suministros de higiene y ropa, precisó.

A ello se suma las malas condiciones de salud, subrayó la Oficina, que acusó a las autoridades penitenciarias por negarles servicios médicos elementales.

En abril, el Ministerio de Asuntos de la Mujer palestina publicó un informe que documenta los maltratos y vejaciones a la que son sometidas las féminas en las prisiones de la vecina nación.

Las autoridades penitenciarias de ese país intensificaron sus políticas represivas contra las mujeres palestinas mediante “la tortura, la violencia sexual y la desaparición forzada como herramientas sistemáticas”, alertó.

La ministra Mona al-Khalili afirmó que los abusos contra las prisioneras no son simplemente violaciones individuales, sino más bien una política sistemática que utiliza el cuerpo de ellas como arma de guerra y su dignidad como escenario de castigo colectivo.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959