Avanza distribución gradual de alimentos a personas con mayor vulnerabilidad de Granma

La entrega de arroz, chícharos y azúcar a las 66 510 personas en situación de mayor vulnerabilidad identificadas en Granma, avanza de manera gradual, tras los atrasos en la entrega y la llegada de los productos a la provincia, según informó Yunieski Hernández Suárez, director provincial de la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios y de Consumo (EMPA).

«Contamos con el arroz que se completó la semana pasada y con el azúcar; el chícharo comenzó a trasladarse hacia los municipios desde su recepción».

Al momento de la entrevista, Media Luna, Manzanillo y Bayamo figuraban entre los territorios con la distribución más adelantada.

En Bayamo, la entrega comprende las asignaciones de dos meses: 10 libras de arroz, dos de azúcar y dos de chícharos por beneficiario, según la información ofrecida por la dirección de la UEB 660 Mercado Paralelo, perteneciente a la EMPA.

El proceso comenzó por las zonas de San Juan y El Cristo y continuaba por El Horno y Almirante, a partir de los listados de personas identificadas con mayor vulnerabilidad.

Hernández Suárez aclaró que esta distribución no incluye aceite.

La disponibilidad de combustible también condiciona el ritmo de las entregas, por lo que se procura reunir los tres productos antes de realizar los recorridos.

Para llegar a comunidades de difícil acceso se emplean medios disponibles en cada localidad, con apoyo de cooperativas y otros integrantes de la comunidad, mientras en zonas urbanas se han utilizado triciclos.

De manera diferenciada, la asistencia del Programa Mundial de Alimentos (PMA) contempla hasta diciembre de 2026, cuatro kilogramos de arroz bimestrales para las personas en mayor situación de vulnerabilidad. Para el bimestre septiembre-octubre, prevé además un litro de aceite y un kilogramo de chícharos destinados a menores de cinco años, niños con bajo peso y talla, niños con enfermedades crónicas de la infancia y embarazadas, identificados en los perfiles del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Estas cantidades y grupos de destinatarios corresponden a esa asistencia y no deben confundirse con las asignaciones descritas por la EMPA.

La Demajagua