Papa León XIV retomará viajes internacionales con gira a Uruguay, Argentina y Perú

El papa León XIV mantiene los preparativos para su próxima gira por Suramérica, después de evolucionar favorablemente de la intervención quirúrgica a la que fue sometido semanas atrás, según informó la oficina de prensa del Vaticano.

La visita pastoral se desarrollará entre el 6 y el 17 de noviembre próximo e incluirá escalas en Uruguay, Argentina y Perú, de acuerdo con el calendario oficial divulgado por la oficina de prensa del Vaticano.

El recorrido responde al compromiso del pontífice con las comunidades católicas latinoamericanas y a los vínculos que mantiene con la región, donde desarrolló parte de su labor evangelizadora antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

La primera etapa tendrá lugar en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre. Durante esos días, León XIV visitará las ciudades de Montevideo, Paysandú y Florida, donde sostendrá encuentros con fieles y representantes eclesiásticos.

Posteriormente, el Papa viajará a Argentina, entre el 8 y el 11 de noviembre. Su agenda contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica del país.

La última parte del viaje se desarrollará en Perú, del 11 al 17 de noviembre, con visitas programadas a Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. En esos encuentros prevé fortalecer los vínculos con las iglesias locales y transmitir mensajes centrados en la fe, la esperanza y la paz.

La confirmación de la gira se produce tras los resultados positivos obtenidos en las evaluaciones médicas realizadas al pontífice, semanas después de ser intervenido quirúrgicamente por un problema pulmonar, donde se le detectó un adenocarcinoma.

De acuerdo con el Departamento de Comunicación de la Santa Sede, la evolución clínica del Papa ha sido favorable, lo que ha permitido mantener sin cambios los compromisos pastorales previstos para noviembre.

En ese sentido, el médico personal del pontífice, Luigi Carbone, aseguró que el proceso de recuperación avanza satisfactoriamente y señaló que no existen razones médicas para posponer el encuentro de León XIV con los fieles suramericanos.

Radio Bayamo