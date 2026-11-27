Ocho estudiantes fueron las víctimas de aquel doloroso crimen, el 27 de noviembre de 1871: Alonso Álvarez de la Campa y Gamba, Anacleto Bermúdez y Piñera, José de Marcos y Medina, Ángel Laborde y Perera, Juan Pascual Rodríguez y Pérez, Carlos de la Torre y Madrigal, Carlos Verdugo y Martínez y Eladio González y Toledo.

El Cuerpo de Voluntarios de La Habana los condenó a muerte y la iglesia católica le negó sepultura cristiana.

Una falsa acusación del celador al gobernador político Dionisio López Roberts, manifestando que los estudiantes habían rayado el cristal que cubría la tumba donde reposaban los restos de Gonzalo Castañón, un agitador político y periodista español.

El sepulcro no fue violado. Solo había sido arrancada una flor en el pequeño jardín y otros cinco jóvenes cometieron la brutalidad de jugar con la carretilla que servía para trasladar los cadáveres.

El consejo de guerra firmó la sentencia. Se leyó, el fallo a los ocho estudiantes que debían morir, entraron en la capilla poco antes de las 4:00 de la tarde.

Después de permanecer allí por espacio de media hora, se les condujo con las manos esposadas y un crucifijo entre ellas hasta la explanada de la Punta, donde se llevaría a cabo la ejecución.

El Diario de la Marina, que representaba los intereses españoles, valoraba:

“Con una indignación solo comparable a lo infame del atentado, hemos sabido de la sacrílega profanación que se ha efectuado en el antiguo cementerio: unos miserables han roto los cristales que cubrían las lápidas de los nichos que guardaban los restos de Don Gonzalo de Castañón. Ni valor ni nobleza pueden tener los que profanan las sepulturas, los que no respetan los inanimados restos del que asesinó un plomo traidor del que presentó su pecho al hierro enemigo en el combate (se refiere a que éste muere en duelo con una persona víctima de sus infamias). La justicia tiene el deber de castigar a los culpables. Y un Consejo de Guerra, compuesto del doble número de capitanes, mitad pertenecientes al ejército y mitad a los voluntarios, impondrá la pena que merecen, a los perpetradores del delito. La moral los condena, la historia los llamará asquerosas hienas”

José Martí en su extenso y apasionado poema “A mis hermanos muertos el 27 de noviembre”, demostró que el asesinato de los ocho estudiantes de medicina en el año 1871 era fuente de inspiración para continuar la lucha contra el régimen español.

En una de sus estrofas, subrayaba: “(…) Cuando se muere / En brazos de la patria agradecida, / La muerte acaba, la prisión se rompe; / ¡Empieza, al fin, con el morir, la vida!”

Ciento cincuenta y cinco años han transcurrido de aquel abominable crimen en que el cuerpo de voluntarios protagonizó una campaña de violencia contra ocho jóvenes inocentes.

Este hecho incremento del descontento popular hacia la metrópolis española y convicción de que los cubanos debían buscar la soberanía y abolir la esclavitud en la isla por medio de la lucha armada.

La Demajagua