Profesionales del sector educacional expusieron este martes en Cauto Cristo las formas de identificación de signos de alerta en adolescentes cuando consumen drogas, como parte del trabajo como escuela de educación familiar.

El espacio reunió a padres y tutores de estudiantes de la Escuela Secundaria Básica Giraldo Morales Reyes, en el consejo popular Cauto Oeste.

Los profesionales insistieron en la importancia de mantener una comunicación abierta y permanente con los adolescentes, de modo que la familia se convierta en un espacio de confianza donde los jóvenes puedan expresar sus inquietudes y recibir orientación oportuna.

Igualmente, los participantes coincidieron en la necesidad de que los tutores legales conozcan las vías institucionales de apoyo disponibles para canalizar cualquier situación de riesgo que detecten.

El intercambio se inscribe entre las actividades de prevención dirigidas por la Dirección General de Educación y en el contexto del sexto Ejercicio nacional de prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales.

La búsqueda de alternativas para el fortalecimiento del papel instructivo y de prevención social incluye las escuelas de educación familiar.

Así como quedaron pautas acerca del protagonismo de educadores estudiantiles y de los tutores legales, la experiencia se extenderá hacia otras tareas en las comunidades.

Radio Bayamo