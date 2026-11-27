La propuesta del Ministerio de Educación y Mérito de Italia de exigir a los directores de centros escolares que denuncien las ocupaciones estudiantiles genera hoy críticas por sus posibles consecuencias para el diálogo democrático en las escuelas.

En un artículo publicado este viernes en el diario digital Faro di Roma, la periodista Laura Tussi cuestionó esa orientación gubernamental y advirtió que puede convertir conflictos educativos y políticos en asuntos exclusivamente de orden público.

La controversia se produce luego que el ministro italiano de Educación y Mérito, Giuseppe Valditara reiterara, en declaraciones al portal Skuola.net el 11 de noviembre, la obligación de los directores escolares de denunciar las ocupaciones cuando impliquen interrupción de un servicio público o daños materiales.

La autora reconoció que las ocupaciones pueden ocasionar interrupciones de las clases, molestias y daños materiales, pero subrayó que la escuela no es solo un espacio físico que debe protegerse, sino también un ámbito para aprender a disentir, debatir y desarrollar la conciencia ciudadana.

Tussi consideró que recurrir a las denuncias con las autoridades judiciales, antes de explorar mecanismos de diálogo, supone el riesgo de criminalizar las protestas juveniles y desconocer las inquietudes y demandas de participación de los estudiantes.

En su análisis, señaló que la presión sobre los directores escolares para que comuniquen esos hechos a las autoridades puede limitar su autonomía pedagógica y su capacidad de mediación, al trasladar a la justicia la gestión de conflictos que también requieren respuestas educativas.

Frente a esa orientación, defendió el papel de la escuela pública italiana como espacio de libertad, pluralismo y formación democrática, en correspondencia con los principios de la Constitución republicana.

Al respecto, la directora del liceo científico Bottoni, de Milán, Giovanna Mezzatesta, defendió una respuesta basada en el diálogo y afirmó: “Ante estas ocupaciones debemos construir puentes, no muros”.

La directiva consideró necesario escuchar las preocupaciones de los jóvenes y reconocer su capacidad para participar en la vida escolar.

Luego de la huelga nacional del pasado 20 de noviembre, un grupo de 300 docentes en Italia reclamó en un llamamiento público no castigar a los estudiantes e instó a distinguir entre las motivaciones de las protestas, las responsabilidades individuales y los eventuales daños o actos violentos, indicó el diario La Repubblica.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959