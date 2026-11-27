El Año APEC Vietnam 2027 echó a andar hoy oficialmente en Hanoi con presentación de su página web incluida, pero sin fecha aún para la Semana de líderes que se desarrollará en la isla sureña de Phu Quoc.

Será la tercera ocasión en que el país organice la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), tras las realizadas en 2026 y 2017, un hecho que el vicecanciller permanente Nguyen Minh Vu achacó a la confianza del resto de las economías del grupo en Vietnam y en sus contribuciones a la cooperación regional.

El también jefe de la Secretaría Nacional APEC 2027 ratificó que la celebración de la cita constituye una prioridad de la política exterior multilateral del país hasta 2030.

Vietnam asumió oficialmente la presidencia del foro durante la Semana de Alto Nivel de APEC 2026, celebrada en Shenzhen (China), la semana pasada, y la de este viernes en el capitalino Centro Internacional de Convenciones constituyó la primera actividad bajo el abrigo vietnamita.

Bajo el lema Construir juntos una nueva era de resiliencia, innovación y prosperidad compartida, Vietnam aspira a trabajar con las otras 20 economías miembros para fortalecer la cooperación y la integración económica, afrontar los cambios del contexto internacional y generar nuevos motores de crecimiento sostenible para la región de Asia-Pacífico.

Para llevar a vías de hecho su tema central, las autoridades promovieron tres prioridades de cooperación: elevar la productividad de las economías, impulsar el comercio y la inversión regionales, y reforzar la resiliencia y el dinamismo económicos, así como mejorar la calidad de vida de la población.

Minh Vu aseguró que las tres prioridades se relacionan entre sí porque el aumento de la productividad fortalece el crecimiento y la competitividad, la promoción del comercio y la inversión amplían los espacios de integración económica, y el refuerzo de la resiliencia permite a las economías adaptarse y aprovechar nuevas oportunidades de desarrollo.

Vietnam prevé organizar más de 200 actividades desde diciembre próximo (la primera del 7 al 9 de diciembre en la sureña provincia de Gia Lai), incluidas 11 reuniones ministeriales y diálogos de alto nivel.

Además de Gia Lai se organizarán en Khanh Hoa, Hanoi, Da Nang, Ciudad Ho Chi Minh, Quang Ninh y An Giang, a la que pertenece la isla de Phu Quoc.

Vietnam espera que la semana de líderes marque un hito en su papel como anfitrión e impulse el desarrollo de las infraestructuras, refuerce la conectividad internacional y contribuya a convertir la isla en un centro económico y de servicios de alcance regional.

El Comité Nacional APEC 2027 fue creado en julio de 2025 por el entonces primer ministro Pham Minh Chinh, y reorganizado en octubre pasado, y cuenta con cinco subcomités y una Secretaría Nacional, para dirigir y coordinar la organización de las actividades.

Minh Vu dijo que el Año APEC 2027 será una oportunidad para dar a conocer internacionalmente la imagen de un Vietnam pacífico, estable, dinámico e innovador, con una cultura diversa y una población acogedora.

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