Celebran Cuba y Guinea Ecuatorial 53 años de relaciones

A través de un mensaje publicado en la red social X, la Cancillería cubana reafirmó la voluntad de trabajar por mantener los vínculos de cooperación y fortalecer las relaciones político-diplomáticas entre ambas naciones.
“Cuba y Guinea Ecuatorial celebran hoy el 53 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. Reafirmamos la voluntad de trabajar por mantener los vínculos de cooperación y fortalecer las relaciones político-diplomáticas”.
Las relaciones entre Cuba y Guinea Ecuatorial se han caracterizado históricamente por una sólida colaboración en el sector de la salud y la educación.