Celebran Cuba y Guinea Ecuatorial 53 años de relaciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba celebró hoy el aniversario 53 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y la República de Guinea Ecuatorial, destacando la continuidad histórica de los vínculos bilaterales.

  A través de un mensaje publicado en la red social X, la Cancillería cubana reafirmó la voluntad de trabajar por mantener los vínculos de cooperación y fortalecer las relaciones político-diplomáticas entre ambas naciones. 

   “Cuba y Guinea Ecuatorial celebran hoy el 53 aniversario del establecimiento de sus relaciones diplomáticas. Reafirmamos la voluntad de trabajar por mantener los vínculos de cooperación y fortalecer las relaciones político-diplomáticas”.

   Las relaciones entre Cuba y Guinea Ecuatorial se han caracterizado históricamente por una sólida colaboración en el sector de la salud y la educación. 

