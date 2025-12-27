Celebran Cuba y Guinea Ecuatorial 53 años de relaciones

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba celebró hoy el aniversario 53 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Cuba y la República de Guinea Ecuatorial, destacando la continuidad histórica de los vínculos bilaterales.

A través de un mensaje publicado en la red social X, la Cancillería cubana reafirmó la voluntad de trabajar por mantener los vínculos de cooperación y fortalecer las relaciones político-diplomáticas entre ambas naciones.

Las relaciones entre Cuba y Guinea Ecuatorial se han caracterizado históricamente por una sólida colaboración en el sector de la salud y la educación.

