Cuba goleó a Islas Vírgenes Británicas en torneo Sub-17 (f) de fútbol

La selección femenina de fútbol sub-17 de Cuba goleó 8-0 a Islas Vírgenes Británicas en el grupo E de las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, y hoy celebra su segundo triunfo del torneo.

En el Estadio Miguel “Chocorrón” Buitrago de la capital nicaragüense, las cubanas impusieron condiciones este martes desde el arranque y abrieron el marcador a los dos minutos de juego, cuando Dedina Sheila empujó el balón tras un centro al área.

Emely Díaz amplió la ventaja al 29 con un potente disparo que superó a la guardameta rival y permitió a Cuba irse al descanso con ventaja de 2-0.

La ofensiva antillana se desató en la segunda mitad con un gol de cabeza de Dayana Ayala al minuto 50, antes de que Yaiselis López asumiera el protagonismo al firmar un triplete con dianas en los minutos 59, 80 y 84.

La mediocampista acumula siete goles en el torneo, incluidos cuatro en el debut frente a Granada.

La goleada se completó con un autogol al 90 del partido y un tanto de Yoesmayda Isaac en el 90+1.

Según las estadísticas oficiales de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), Cuba realizó 41 remates, 19 de ellos a puerta, para una efectividad del 46,3 por ciento.

Además, ejecutó 11 tiros de esquina y dominó la posesión del balón con más del 68 por ciento, muy superior al 31,5 del conjunto rival.

En la misma jornada del grupo E, Costa Rica goleó 13-0 a Anguila, con siete goleadoras y destaque para Nubia Medina, autora de cinco tantos (29, 36, 43, 45 y 50), líder anotadora del torneo con 10 goles en dos partidos.

De acuerdo con el calendario, Cuba volverá a la cancha este jueves para enfrentar a Anguila y cerrará la fase de grupos el 2 de febrero ante Costa Rica.

En la cita deportiva participan 28 selecciones nacionales distribuidas en seis grupos que juegan en cuatro países. Nicaragua acoge los grupos A y E; Bermudas el B; Curazao el C y F; y Aruba el grupo D.

Tras la fase inicial avanzarán a la ronda final los seis primeros lugares y los dos mejores segundos, que disputarán cuatro cupos para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA, prevista para celebrarse este año en Marruecos.

