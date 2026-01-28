Celebran en Italia natalicio del Héroe Nacional de Cuba José Martí

El aniversario 173 del natalicio del Héroe Nacional de Cuba, José Martí, se celebró hoy en Roma, con un acto al pie del monumento en su memoria que se levanta en un céntrico parque de la capital italiana.

El homenaje al Apóstol de la Independencia cubana, presidido por el embajador de la nación antillana en este país europeo, Jorge Luis Cepero, contó con la presencia del jefe de la misión diplomática de la Isla ante la Santa Sede, Leyde Rodríguez, así como de integrantes de las asociaciones de connacionales residentes en Italia.

Asistieron además miembros del cuerpo diplomático, funcionarios de las misiones oficiales cubana en Roma y ante la Santa Sede, directivos y militantes de partidos políticos, de organizaciones solidarias, además de representantes de los más diversos sectores de la sociedad italiana cercanos al país caribeño.

El embajador cubano expresó, en las palabras centrales de esta actividad, enmarcada en el año en que se conmemora el centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, que “Martí no solo fundó para su tiempo, sino para el futuro”.

En 1953, a cien años de su nacimiento, jóvenes encabezados por Fidel “le dieron continuidad a su pensamiento, a su obra inconclusa que cristalizó en enero de 1959, con el triunfo de una Revolución que, desde entonces, no hemos dejado de construir y defender”, significó.

Al conmemorar este 173 aniversario del nacimiento de Martí, “queremos referirnos a una de sus grandes enseñanzas, una que alimenta la savia nutricia de lo que somos los cubanos, y que hemos asumido como garantía de victoria: la unidad”, subrayó Cepero.

“A la unidad la cuidamos con celo, porque nos ha permitido sostener una resistencia heroica frente al enemigo histórico de nuestra nación, el más poderoso que se haya conocido” aseveró, en referencia al imperialismo norteamericano.

Ese enemigo sabe demasiado bien, “que por preservar nuestra libertad estamos dispuestos a entregar la vida”, como hicieron 32 valerosos combatientes cubanos, que el pasado 3 de enero enfrentaron en batalla desigual un brutal ataque estadounidense a Venezuela, para secuestrar a su presidente, Nicolás Maduro, y a su esposa Cilia Flores, afirmó.

Nuestras naciones latinoamericanas y caribeñas se encuentran hoy amenazadas “por el resurgimiento descarnado de la doctrina Monroe por parte de la actual administración estadounidense que, con total cinismo, reclama como suyas nuestras tierras, cielos y aguas”, añadió el diplomático.

En nombre de la comunidad de cubanos residentes en este país hizo uso de la palabra Irma Castillo, quien enfatizó que, en las circunstancias difíciles que enfrenta hoy el mundo, la frase martiana de “Patria es Humanidad resuena con fuerza renovada y nos convoca como un abrazo que cruza fronteras a la unidad de todos los pueblos”.

Esta conmemoración concluyó con ofrendas florales a Martí ante el monumento en su memoria, por parte de los jefes de las misiones diplomáticas de Cuba ante Italia y la Santa Sede, así como de las asociaciones de nacionales de la Isla y de agrupaciones solidarias.

