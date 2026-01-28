Subrayan en China vigencia de pensamiento martiano en contexto actual

Cubanos, chinos y miembros del cuerpo diplomático acreditado aquí recordaron hoy la obra y vigencia del pensamiento del Héroe Nacional José Martí, a propósito del aniversario 173 de su natalicio.

Durante el homenaje en el Museo de Arte Jintai de esta capital, los presentes rindieron tributo además a los 32 cubanos combatientes que murieron defendiendo a Venezuela y a su presidente durante el ataque militar de Estados Unidos a Caracas el 3 de enero pasado.

El embajador de Cuba en China, Alberto Blanco, señaló que en medio de un contexto de creciente tensión mundial, es preciso «recordar las palabras de quien quizás por vez primera en la historia planteó el concepto del equilibrio mundial frente a la codicia y el desdén de los Estados Unidos».

Asimismo, subrayó el vínculo entre el ideario martiano y el pensamiento del líder histórico de la Revolución cubana Fidel Castro, a propósito de conmemorarse en 2026 el centenario de su natalicio.

Blanco enfatizó en la capacidad de Cuba de levantarse una y otra vez a pesar de estar ubicada a 90 millas de Estados Unidos, así como su determinación a no doblegarse ante el bloqueo económico más prolongado y recrudecido en la historia de la humanidad y las campañas de descrédito.

El jefe diplomático destacó que el mayor monumento de los cubanos a la memoria de Martí y Fidel «es la voluntad invariable de defender esta trinchera».

«Parafraseando a José Martí ha llegado para la América Latina la hora de declarar su segunda independencia, a fin de evitar nuevas agresiones contra Nuestra América, incluido el saqueo de sus recursos naturales estratégicos, nuevos secuestros delincuenciales y nuevos ataques arteros contra nuestra Zona de Paz», apuntó el embajador.

Reiteró el agradecimiento de Cuba a China por el apoyo y la solidaridad practicados con hechos.

«Acogemos con simpatía y apoyamos el Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe. La única e indivisible China representa un factor de estabilidad, balance y oportunidad para el Sur Global, incluida la región de América Latina y el Caribe», agregó.

Por su parte, el director del Museo de Arte Jintai, Yuan Xikun, destacó la amistad entre China y Cuba, y recordó que su vínculo personal con la isla comenzó en 1962 cuando realizó una pintura de Fidel Castro titulada “Atreverse a luchar, atreverse a vencer”.

El artista subrayó que en 2004 creó, por invitación de la embajada cubana, la escultura de José Martí colocada en el Parque Chaoyang de Beijing, la primera de una personalidad internacional instalada en ese lugar.

Frente a esa escultura los presentes colocaron hoy ofrendas florales, mientras que con cantos, bailes y poesía se homenajeó el pensamiento del más universal de los cubanos.

