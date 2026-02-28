Gana Lino Valerino Cámbar premio por la Obra de la Vida de la Upec en Granma

Lino Luis Valerino Cámbar, destacado fotorreportero, jubilado, fue proclamado hoy ganador del Premio por la Obra de la Vida Rubén Castillo Ramos, otorgado por la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) en la provincia de Granma.

Valerino Cámbar inició su vida laboral en 1973 como técnico de laboratorio de suelos; tres años más tarde, mientras cumplía el Servicio Militar, pasa un curso de periodismo y fotografía, oficios que ejerce desde entonces, de manera simultánea con otras labores.

Publicó y graficó contenidos en el periódico Ejército, del Ejército Oriental, hasta su desmovilización en 1979, momento a partir del cual se incorpora al periódico La Demajagua en el que permanece hasta 1981.

En 1989 Valerino Cámbar se graduó de ingeniero pecuario mediante la modalidad de cursos por encuentros para trabajadores, pero en diferentes resposabilidad ejercidas, mantuvo la práctica sistemática del periodismo y la fotogracía.

Ángela Valdés García, presidenta de la delegación de base de jubilados y colaboradores de la Upec de la cual Valerino Cámbar es miembro y lo propuso para el premio por segunda ocasión consecutiva, aplaudió el otorgamiento.

“Lino es, dice Valdés García, todo un personaje en las artes gráficas granmenses, un fotorreportero de experiencia y confianza”.

Se enamoró, añade, hace más de 30 años, de una profesión que inició de soldado, muy joven, y aún abraza, con amor, disposición, responsabilidad y una sonrisa que le distingue, como asegurando que todo saldrá bien.

Es también, subraya, “padre, abuelo, amigo y algo le acompaña siempre … su cámara fotográfica”.

Para esta edición, al premio de la Upec en Granma fueron nominados, además, Racciel Pérez Martínez, periodista jubilado, y Alina Maillo Fonseca, correctora del periódico provincial La Demajagua.

El Jurado lo integraron Eugenio Pérez Almarales, Luis C. Frómeta Agüero y Orlando Fombellida Claro, ganadores en años anteriores de ese estímulo que lleva el nombre de un destacado profesional de la prensa granmense.

La Demajagua