Prevenir es mejor que lamentar

Cuando están identificados más de 259 focos de calor, en zonas de varios municipios, autoridades del Cuerpo de Guardabosques en Granma, alertan acerca de los riesgos del manejo inadecuado y la propagación del fuego, de enero hasta mayo, etapa crítica para la ocurrencia de los incendios forestales y no forestales.

La actual campaña de prevención  contra  estos hechos  tiene el propósito de mantener un control efectivo, con resultados que apunten a la  mayor eficacia en el enfrentamiento  a los incendios  durante los últimos años en el territorio oriental.

Mientras, la sequía aumenta,  se agrava la situación  con el  uso indiscriminado de la  quema, práctica que prolifera por cualquier lugar, incluido en medio de las áreas boscosas.

Esta actividad se realiza  con diferentes fines, por  fumadores y  transeúntes irresponsables, también  causan  incendios,  la circulación de vehículos con desperfectos técnicos en el sistema de escape de los gases de combustión interna, los conocidos mata -chispas, además por pescadores, cazadores furtivos y castradores ilegales de colmenas de abejas.

Los daños de contaminación  no solo afectan el aire,  suelo, la tierra, el agua y la vegetación  en el  medio ambiente,  sino que constituyen un peligro directo para la salud humana y la destrucción de los bienes y servicios  en la economía.

¨ Se trabaja  en evitar que estos focos de calor localizados en  áreas dedicadas a la actividad agropecuaria y cultivos agrícolas propicien el fuego¨, dijo Raciel Pompa Domínguez, jefe de Departamento del Cuerpo de Guardabosque provincial.

Informó  que  concentran  los esfuerzos en acciones  de corte educativo  en los que participan  cooperativistas y vecinos  en zonas urbanas y rurales del llano y la montaña.

Pompa Domínguez  explicó que  tras el paso del huracán Melissa aumentó en 40 toneladas por hectárea, la alta carga material de  combustible, lo  que puede  generar  incendios de grandes proporciones.

Aclaró que aunque  los frentes fríos de las últimas semanas  han mantenido un nivel de humedad en el territorio, no podemos confiarnos y es mejor prevenir  que tener que lamentarse, después  de la ocurrencia del siniestro.

