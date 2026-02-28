Prevenir es mejor que lamentar

Cuando están identificados más de 259 focos de calor, en zonas de varios municipios, autoridades del Cuerpo de Guardabosques en Granma, alertan acerca de los riesgos del manejo inadecuado y la propagación del fuego, de enero hasta mayo, etapa crítica para la ocurrencia de los incendios forestales y no forestales.

La actual campaña de prevención contra estos hechos tiene el propósito de mantener un control efectivo, con resultados que apunten a la mayor eficacia en el enfrentamiento a los incendios durante los últimos años en el territorio oriental.

Mientras, la sequía aumenta, se agrava la situación con el uso indiscriminado de la quema, práctica que prolifera por cualquier lugar, incluido en medio de las áreas boscosas.

Esta actividad se realiza con diferentes fines, por fumadores y transeúntes irresponsables, también causan incendios, la circulación de vehículos con desperfectos técnicos en el sistema de escape de los gases de combustión interna, los conocidos mata -chispas, además por pescadores, cazadores furtivos y castradores ilegales de colmenas de abejas.

Los daños de contaminación no solo afectan el aire, suelo, la tierra, el agua y la vegetación en el medio ambiente, sino que constituyen un peligro directo para la salud humana y la destrucción de los bienes y servicios en la economía.

¨ Se trabaja en evitar que estos focos de calor localizados en áreas dedicadas a la actividad agropecuaria y cultivos agrícolas propicien el fuego¨, dijo Raciel Pompa Domínguez, jefe de Departamento del Cuerpo de Guardabosque provincial.

Informó que concentran los esfuerzos en acciones de corte educativo en los que participan cooperativistas y vecinos en zonas urbanas y rurales del llano y la montaña.

Pompa Domínguez explicó que tras el paso del huracán Melissa aumentó en 40 toneladas por hectárea, la alta carga material de combustible, lo que puede generar incendios de grandes proporciones.

Aclaró que aunque los frentes fríos de las últimas semanas han mantenido un nivel de humedad en el territorio, no podemos confiarnos y es mejor prevenir que tener que lamentarse, después de la ocurrencia del siniestro.

