Resaltan aporte de ente de aviación al transporte público capitalino

La Corporación de la Aviación Cubana S.A. (CACSA) destacó el papel solidario de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Transporte Obrero de Servac, creada en septiembre de 2024 para la movilidad de trabajadores del sistema aeroportuario y sectores vinculados, con un aporte importante en el transporte público de la capital.

En su perfil instituticonal en la red social Facebook la entidad informó que la UEB, subordinada a la Empresa de Servicios a la Aviación Civil (Servac S.A.), dispone de una flota de 35 ómnibus que en su primer año de operaciones realizó 60 mil 608 viajes y trasladó a cinco millones 273 mil 861 pasajeros.

El servicio beneficia a empleados de la aviación civil, aduana, inmigración, salud pública, turismo, Etecsa y Cadeca, con cobertura en La Habana y municipios de Artemisa y Mayabeque, según datos de la corporación.

Esta UEB apoya decisivamente la transportación pública en la capital, lo que contribuye a aliviar la movilidad de la población en condiciones económicas complejas por el bloqueo energético impuesto por Estados Unidos.

En septiembre de 2025, durante el acto por su primer aniversario, la unidad recibió reconocimiento oficial por su aporte al bienestar laboral y la movilidad, en ceremonia presidida por Joel Beltrán Archer Santos, presidente de CACSA, y Froilán Zamora Quintana, director general de Servac.

Estas acciones se enmarcan en la celebración por los 30 años de CACSA y los 20 de Servac, y refuerzan el compromiso institucional de poner recursos al servicio de la comunidad.

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