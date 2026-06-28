Sede Manzanillo de acto por el 26 de julio en Granma

El municipio de Manzanillo acogerá el acto central de Granma para festejar el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada, de Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en esta ciudad, el 26 de julio de 1953.

La sede de la conmemoración fue concedida a ese territorio por el Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) y el Órgano de Gobierno, en Granma.

La decisión es el reconocimiento a un pueblo que sigue confiando en la Revolución, publicó en su perfil en Facebook Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del PCC.

Los manzanilleros, añadió, han encontrado alternativas para seguir adelante, han dicho presente a cada convocatoria y hecho suya la voluntad de hacer de Manzanillo una ciudad más bella, más ordenada y, sobre todo, más patriota.

El alto estímulo es a una población que no solo vive de su historia, sino que se levanta todos los días a construir el futuro, al que jamás renunciará por Céspedes, por Martí, por Fidel, por Cuba, resaltó la dirigente política.

Ortiz Barceló expresó que el primer semestre de 2026 ha sido uno de los períodos más difíciles para la Revolución Cubana, por las amenazas de agresión del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y medidas crueles como el bloqueo energético.

Frente a ese acoso, resaltó, se fortalece la unidad, decisión de combate, creatividad y resistencia de un pueblo inmenso, negado a rendirse y que “en el año del Centenario del Comandante en Jefe, ratifica su confianza absoluta en la victoria”.

A los otros 12 municipios de esta provincia heroica y a su pueblo, nuestro reconocimiento por todo y por tanto, escribió Ortiz Barceló.

La Demajagua